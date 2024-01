Weer iets nieuws: Limburger gepakt met 6 kilo coke in scootmobiel

Op Schiphol is man uit Limburg gearresteerd, omdat hij een lading cocaïne in zijn scootmobiel had verstopt. Dat meldt AT5.

De scootmobiel werd bij binnenkomst op de luchthaven gecontroleerd, in de accu's onder het zadel werden de drugs gevonden. De eigenaar kon snel worden achterhaald en is gearresteerd.

Lees ook: 7 feiten over de krankzinnige cocaïne-industrie in Peru

Het is nog niet duidelijk waar de drugs vandaan zijn gekomen, de 39-jarige man uit Heerlen zit vast. De cocaïne is vernietigd en het Drugsteam Schiphol heeft de zaak verder in onderzoek.