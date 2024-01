Overschatte mensen: Margaret Thatcher

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Thatcher is een van de beroemdste vrouwelijke politici aller tijden. Net als vele politieke hotemetoten deed ze voor haar carrière heel andere dingen. Zo was ze voorproefster van tabak in een sigarettenfabriek, racepiloot in een huisvrouwencompetitie, ketelbinkie op een zeilschip, linkerflankverdediger bij het feminiene voetbalteam The Jolly Cunts, paaldanseres in een grootwarenhuis, en coiffeuse pour les dames in een bordeel in Worcestershire.

Als hobby had ze de politiek en de Conservatieve Partij zag wel wat in haar nadat ze tijdens een toespraak in Stoke had gezegd dat abortus een ingreep van de duivel was, dat euthanasie een ingreep van de duivel was, dat ongehuwd samenwonen een ingreep van de duivel was, dat het gebruik van condooms een ingreep van de duivel was en dat negen kinderen per huisgezin een zegen van God was. Ze werd, in de regering van Edward Heath, minister van Onderwijs en Wetenschappen en ze verordonneerde dat naar school gaan tot je twaalfde meer dan voldoende was en dat driekwart van de wetenschappen moest afgeschaft worden, mede omdat de meeste wetenschappers toch maar vieze homo’s waren.

Op die manier schopte ze het in Engeland tot Prime Minister en kon ze zich volop gaan uitleven in de freudiaanse bezigheden die het gebrek aan een seksleven moeten compenseren: machtsmisbruik, compleet geschifte wetsveranderingen, zelfverheerlijking, het aankweken van testosteron en het nog meer onderdrukken van degenen die in de maatschappij tevoren ook al onderdrukt werden.

Ze begon een ridicule oorlog op de Falklandeilanden hoewel ze niet eens wist waar die lagen (in haar macabere voordeel spreekt dat ongeveer niemand ze wist te liggen), ze betuigde haar steun aan een van de wreedste groeperingen aller tijden (de Rode Khmer in Cambodja), ze probeerde vruchteloos en amateuristisch de IRA uit te schakelen, ze richtte de hele mijnwerkersindustrie in Groot-Brittannië te gronde en ze liet zich op een keer in The Oval Office vingeren door Ronald Reagan, die toen al zo seniel was dat hij niet haar flamoes vingerde maar haar uitgezakte navel.

Thatcher vertikte het uiteraard om klaar te komen, want klaarkomen was een ingreep van de duivel. Het bewijs dat in Groot-Brittannië de bevolking niet goed snik is, is dat Thatcher zomaar eventjes elf jaar aan de macht kon blijven. Daarna bleef ze een icoon en ze gaf overal ter wereld lezingen over conservatisme en debiliteit, a rato van 250.000 pond per lezing. Haar eeuwige echtgenoot Denis reisde met haar mee, om voor de lezing haar kapsel in model te betonneren. Tot op zeer hoge leeftijd werd ze behandeld als een koningin, waarna ze op den duur toch een van de duurste begrafenissen uit de Engelse historie kreeg. Haar dood was een zegen van God.