7 feiten over Speedo

Geen man gaat zo graag naar het strand in een Speedo als de Nederlandse man. In Rio zullen we ze de komende weken vooral in het zwembad zien, want ook 's werelds beste zwemmers zweren bij hun Speedo's.

7 feiten over dit al bijna honderd jaar oude merk.

Tekst: Danny Koks

23...

...procent van alle Nederlandse mannen draagt geregeld een Speedo op het strand. Daarmee zijn wij koploper in Europa. Bovendien vindt 90 procent van de Nederlanders het acceptabel dat een man zich in zo'n strakke ballenknijper hijst, tegenover 63 procent wereldwijd en slechts 48 procent in de VS.

400.000...

...Australiërs vochten mee in de Eerste Wereldoorlog. Dat was kassa voor de Schotse immigrant Alexander MacRae, wiens wollen sokken gretig aftrek vonden bij het leger. De zaken gingen zelfs zo goed, dat hij in 1927 zijn eerste collectie zwemkleding op de markt bracht.

5...

...pond won werknemer Jim Parsonson toen hij in 1928 de beste slagzin verzon voor de badkledinglijn van de MacRae Knitting Mills: Speed On In Your Speedos. De oorspronkelijke, ietwat saaie merknaam Fortitude werd ter grave gedragen en met een boomerang ernaast was het huidige merk Speedo geboren.

3...

...minuten en 6.3 seconden deed de 16-jarige Clare Dennis uit Sydney over de 200 meter schoolslag tijdens de Olympische Spelen van 1932 in L.A. Dat wereldrecord ging bijna aan haar neus voorbij: ze dreigde te worden gediskwalificeerd omdat haar Speedo-badpak te veel van haar schouderbladen bloot liet.

100...

...miljoen platen heeft Mötley Crüe verkocht, de glam-metalband van de Sunset Strip die vooral berucht werd vanwege hun ultrastrakke spandexbroeken en de groupies die daarop afkwamen. Begin jaren '70 was Speedo 's werelds eerste bedrijf dat spandex gebruikte voor hun zwemkleding.

20...

...gouden, 18 zilveren en 17 bronzen plakken werden tijdens de Spelen van Londen in 2012 gewonnen door zwemmers in Speedo's. Hun meest succesvolle Spelen waren die van Mexico-Stad in 1968: 27 van de 29 gouden zwemmedailles en 22 van de 23 wereldrecords werden behaald in Speedo-badkleding.

2...

...procent van de omzet van Speedo komt op het conto van de strakke mannenzwembroek waar wij de merknaam mee associëren. Het bedrijf verkoopt ook zwembrillen, mp3-spelers, sandalen, flipflops, horloges, zonnebrillen en snorkels.

200...

...wereldrecords wisten zwemmers te verbreken in hun Speedo LZR Racer, die in 2008 op de markt kwam. Michael Phelps pakte er zelfs 8 gouden plakken mee. Oneerlijke concurrentie, vond de internationale zwembond, die Speedo's fullbody suit van polyurethaan amper twee jaar later verbood.