Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Mike Boddé: 'Mijn hoofd werkt gewoon anders'

Mike Boddé (56) ziet altijd en overal beren op de weg, met name exemplaren die een eind in de toekomst liggen en waar je nu nog niets zinnigs over kunt zetten. Maar bel hem gerust als er een grote catastrofe gaande is, want dan blijft hij kalm en weet hij precies wat hij moet doen. ‘Ik vond de brand in ons huis eigenlijk wel wat hebben.’

10 Jaar na IS-bloedbad: 'Jezidi’s vertrouwen niemand meer'

Van het bloedbad dat IS tien jaar geleden aanrichtte in en om de Iraakse stad Sinjar is de eeuwenoude jezidi-gemeenschap nog lang niet hersteld. Duizenden van hen verblijven nu op een veiliger plek in het buitenland, terwijl zij nog steeds vrezen voor het lot van hun geloofsgenoten die niet konden ontkomen aan de ijskoude wreedheid van IS.

Texas Tower Sniper

Maandag 1 augustus 1966. Voormalig marine-sniper Charles Whitman schiet vanaf de toren van de universiteit van Texas anderhalf uur lang op alles wat beweegt. Het verhaal van de allereerste mass shooting waarvan media liveverslag deden.

Van Russische bajes naar Olympische Spelen

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is een van de opvallendste sporters op de Olympische Spelen in Parijs. In haar onlangs verschenen tweede boek vertelt ze openhartig over haar vernederende gevangenschap in Poetins Rusland. ‘Ik verlies mijn verstand. Geen idee of ik zal overleven.’

De jacht op de smaragd

De smaragdhoofdstad van de wereld ligt verscholen in Colombia, aan de uitlopers van de Andes. Het is de multinational Esmeraldas Mining Services die hier de dienst uitmaakt. Om goede sier te maken bij de plaatselijke (en straatarme) gemeenschap, dumpen ze een paar keer per maand hun restmateriaal op een omheind stuk grond. Bewapend met scheppen en zakken krijgt de lokale bevolking dan een paar uur de tijd om opzoek te gaan naar stukjes smaragd die het mijnbedrijf over het hoofd heeft gezien.