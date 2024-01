'Hoe kan je, kijkend naar de clusterfuck die Brexit heet, de Nexit een goed idee vinden?'

Op Twitter, ver buiten mijn slinks progressieve deugmensbubbel, bevindt zich een open riool waarin veelal anonieme tweeps met Nederlandse vlaggetjes voor of achter hun uit de duim gezogen naam hun onderbuik leeg persen door – liefst in kapitalen – ‘#NEXIT!!!’ uit hun toetsenbord te hameren.

Dat verbaasde me. Niet dat dat open riool er ligt, stinkend en traag meanderend door het digitale landschap. Nee, zelfs in die bubbel van mij is dat algemeen bekend. Het zijn tenslotte niet de minsten die de spastische darm van hun populistisch gedachtegoed ledigen in deze Ganges van de sociale media.

Genoeg politici en journalisten die boven die borrelende stroom hurken en hun slappe drek middels retweets opgeklopt zien worden tot een donkerbruin schuim waar velen van eten alsof het de chocolademoes van de waarheid betreft. Om niet iedere keer dat ik op Twitter ga kotsmisselijk te worden, blijf ik ver bij deze accounts vandaan. Dan maar elitaire oogkleppen die me blind maken voor wat de gewone man beweegt.

Toch bereikte mij onlangs een peristaltische beweging vanuit die hoek en dat was de melding dat Nexit ‘trending in the Netherlands’ was. Ik verwachtte een directe aanleiding. Dat Rutte getroffen was door een acute hersenverweking en op live-televisie iets over vertrek uit de EU had lopen kwijlen, of zo. Dus ik zoeken op Nexit. Nul directe aanleiding, maar wel heel, heel, héél veel gekkies die iedere tweet van een politicus links van extreem-rechts of Nu.nl-stukje dat ze niet aan staat beantwoorden met de roep om een Nexit. Excuus, ik bedoel: ‘#NEXIT!!!’

Dreigende pensioenkortingen? ‘#NEXIT!!!’ Klimaatverandering? ‘#NEXIT!!!’ Bezuinigingen op openbare bibliotheken en gemeentelijke zwembaden? ‘#NEXIT!!!’ Kippenhobbyist last van regelbrij? ‘#NEXIT!!!’ Henk Otten? ‘#NEXIT!!!’

Je zou denken dat met de zich voor ons aller ogen voltrekkende clusterfuck van een Brexit niemand, maar dan ook echt níemand een vertrek van Nederland uit de EU een goed idee vindt. Die ‘#NEXIT!!!’-roepers zien toch ook dat het Verenigd Koninkrijk langzaam maar zeker helemaal naar de tering gaat? Ja, dat zien ze wel, maar dat is dan óók de schuld van Europa! ‘#NEXIT!!!!!!’

Natuurlijk, de EU functioneert verre van ideaal, maar als je in een huis woont en het dak lekt, dan zet je er een emmertje onder en ga je kijken of je de boel misschien kunt fixen. Je zegt niet: ‘Fuck dit verder goede huis, ik trek de deur achter me in het slot en ga buiten in de stromende regen staan.’ Zeker niet als je je Britse ex-huisgenoot al een tijdje door het raam zeiknat hebt zien staan worden. Maar goed, ik zal de verstandelijke vermogens van deze Nexiteers vast grof overschatten.