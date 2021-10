‘Lorry driver shortage’ kopt de website van de BBC. De Britten waren beter af zonder Europa, dachten ze. Een door populistische politici gevoed onderbuikgevoel. De Europese Unie werd karikaturaal en kort door de bocht neergezet als belastinggeldverslindende ver-van-jebedshow met wagenwijd openstaande grenzen. Massa-immigratie! Enge moslims op je eiland! Maar ook voormalige Oostblokkers die je baan ‘inpikken’! Dus Groot-Brittanië uit de EU en alle Polen en Roemenen en what have you uit de UK.

Blijkt nu opeens dat die zogenaamd ingepikte banen vrij essentieel voor het alledaagse Britse leven zijn en dat er te weinig geboren en getogen Engelsen/Schotten/Welshmen in het bezit van een vrachtwagenrijbewijs zijn en/of zin hebben om in de pluimvee-industrie te werken. Pompstations kampen met bevoorradingsprobleem en zitten zonder benzine en voor de komende kerst dreigt een kalkoentekort. Oh, dear! Het lijkt me niet onverstandig als alle ‘Nexit!’-roepers nu even goed opletten en kijken hoe bij onze buren aan de overkant van de sloot het hele boeltje in de soep loopt. Je hoeft niet zelf op je bek te gaan om van andermans fouten te leren. Zonder schade en schande wijs worden, een buitenkansje, wat ik je brom! Want wat als we Nexit gaan en net als de Britten al die buitenlandse arbeiders de grens over bonjouren?

Bij mij in de supermarkt lopen altijd aardig wat Polen. Maar hier in de buurt wordt dan ook veel gebloemteeld en geglastuinbouwd. Anekdotisch bewijs, dat levert altijd een vertekend beeld. Dus ik heb eens bij het CBS opgezocht hoeveel die gasten werken. In 2017 werden in Nederland 414.000 banen vervuld door buitenlanders uit de EU, waarvan een kleine 180.000 door Polen. En dat zijn geen luizenleven-achterover-leun-baantjes. Na een beetje rekenen en een boel nattevingerwerk kom ik tot de conclusie dat Nederland uit de EU kan, míts iedereen naast de baan die hij/zij al heeft op z’n vrije zaterdag of zondag gaat vrachtwagenchauffeuren, bouwvakken, stucen, tomaten, paprika’s of tulpen plukken, asperges steken, aan de lopende band in een slachthuis werken, kantoren en schoolgebouwen schoonmaken of bejaarden wassen. Zonder buitenlandse handen moeten de eigen klauwen een stuk verder uit de mouwen. Maar heeft de Nederlander daar zin in?

De Brit in ieder geval niet. Die begint met het verstrekken van dik 10.000 tijdelijke werkvisa aan buitenlandse vrachtwagenchauffeurs en pluimveearbeiders. Als die nog willen komen, natuurlijk, want zo’n visum is toch een hoop papieren rompslomp en binnen de EU is werk zat. Krijgen de Engelsen opnieuw geregeld, wat al geregeld was, maar toen door de Brexit ontregeld? Only time will tell, maar het zou voor de Engelsen weleens een kale kerst kunnen worden.