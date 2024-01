Terroristische aanslag met raketten in Singapore verijdeld

Singapore heeft de veiligheidsmaatregelen aan de grens en in het binnenland opgeschroefd. Dat gebeurde nadat de politie in Indonesië zes militanten had gearresteerd die een aanval in Singapore zouden plannen.

De zes werden aangehouden op het Indonesische eiland Batam aan de overkant van de Straat van Singapore, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag. Singapore heeft de reputatie dat het een van de veiligste landen ter wereld is en heeft nog nooit te maken gehad met een aanslag door islamisten.

Hier kwam dus bijna verandering in. De terroristen waren van plan om vanuit het Indonesische eiland Batam raketten af te schieten naar de nabijgelegen stadstaat, zo'n 15 kilometer verderop. De jihadstrijders hebben banden met de Islamitische Staat.De mannen, tussen de 19 en 46 jaar oud, werden vanochtend opgepakt op Batam. Bij een van hen thuis veel verschillende soorten wapens gevonden.

Oeigoerse terroristen

De terroristische organisatie waartoe de mannen behoren, bood ook onderdak aan twee voortvluchtige Oeigoerse terroristen. Een van zou betrokken zijn geweest een bomaanslag bij een politiebureau op Java vorige maand.

De leider van de groep Indonesische moslims hebben geholpen om naar Syrië te reizen om daar te vechten in de jihad, meldt NOS.

