Bijles van Marith: bizarre porno

Natuurlijk, u bent een echte man van de wereld. Maar een beetje bijschaven kan nooit kwaad. Zeker niet op het gebied van seks en lifestyle.

Eens in de zoveel tijd denk ik bij mezelf: I’ve seen it all. Voetfetisjisten die het geil vinden eelt te snuiven, twintigers die slechts een stijve krijgen van bejaarden, mensen die zich in plastic zakken vacuüm laten zuigen, vrouwen die hun eigen bloed drinken en véél meer dat zonder twijfel onder de noemer bizar valt. Elke keer als ik ervan overtuigd raak dat ik niet meer te shockeren ben, wordt me – gelukkig – het tegendeel bewezen.

Ditmaal was het een filmpje dat W. me liet zien van een man die zijn pik in de vagina van een 3 meter lange en halve meter dikke anaconda stopte – je weet wel, zo’n beest dat koeien verslindt. ‘Dit wil ik niet zien,’ schreeuwde ik terwijl ik naar zijn telefoonscherm bleef staren. Ik las eens dat vrouwelijke anaconda’s mannetjes opeten na de seks. Ik kon me niet voorstellen dat de megaslang dit scharminkel dat het waagde haar te onteren, in leven zou laten. Ik keek het filmpje tot het einde. Wat veel van mijn maag vergde. Tot mijn spijt verslond ze de man niet. Hoe het wel afliep, zal ik u besparen.

Lees ook: Dit onderzoek naar de porno kijkende Nederlander verklaart alles over Limburgers

Ondanks het hoge ranzigheidsgehalte intrigeren de ongebruikelijke seksuele behoeftes van de mens me. Vooral omdat er geen einde lijkt te komen aan de mogelijkheden, aan hoe inventief de bijzondere – of in het geval van de man met de slang, zieke – geest is. Er bestaat nog een heel scala aan bizarre pornogenres waarvan ik geen idee heb, realiseer ik me. De hoogste tijd om in de wereld van de wonderlijke porno te duiken en enkele van mijn bevindingen aan u te presenteren.

1. Clownporno

Het stikt online van de films waarin clowns het met elkaar doen. Sommigen ogen vrolijk, anderen lijken regelrecht uit een horrorfilm gelopen: zwarte make-up, punttanden, bloederige overals (wel met gat voor de penis). Walging, verbijstering, geamuseerdheid, ongemak. Emoties wisselen elkaar in rap tempo af terwijl ik kijk naar mijn vroegere lievelingscircusact, alleen dan nét iets anders. Dat clownporno gretig aftrek vindt binnen een bepaalde groep, is duidelijk. De video’s zijn stuk voor stuk vele duizenden malen bekeken en vast niet slechts uit nieuwsgierigheid.

https://www.youtube.com/watch?v=-Zq7zXtH_eA

Het nichegenre had zelfs zijn eigen ster: Hollie Stevens (inmiddels overleden). Een blonde schone die geschminkt gekke bekken trok à la de Joker van Batman – aangemoedigd door neurotische circusdeuntjes – terwijl ze pijpte en neukte alsof haar leven ervan afhing. Haar video’s zijn geschoten in de stijl van Fear and Loathing in Las Vegas en doen me denken aan de keer dat ik een bad trip had. Eén ding is zeker: mensen met coulrofobie – angst voor clowns – ga je na het zien van deze porno ineens begrijpen.

2. Amiiboporno

Amii-wat? Voor de leken onder ons: Amiibo’s zijn plastic figuurtjes van populaire Nintendopersonages, zoals Mario, Princess Zelda en Pikatu. Wat hebben die met seks te maken? Niks. Zou je denken hè, maar nee. Een groep mannen vindt het geil over de figuurtjes heen te spuiten en hier opnames van te maken. De kunst lijkt hem erin te zitten de poppetjes vol te raken, zodat ze omvallen. Een soort schieten op de kermis. Alleen dan met sperma.

Voordat de gamefan in kwestie de hand aan zichzelf legt, vindt er een soort voorspel plaatst waarin er met de poppetjes wordt gespeeld. Zoals een kleuter dat zou doen. Het blijft onduidelijk – en ik heb de video wel vier keer teruggespoeld – of het moet voorstellen dat de figuurtjes met elkaar vechten, of neuken. Hoe dan ook: de Amiibopornoliefhebber krijgt er rode oortjes van. Ik bekijk Pokémon Go-fans ineens met andere ogen.

https://www.youtube.com/watch?v=6-uv3N7RNdo

3. Reuzenporno

Dit genre is vooral populair onder de heteroman die ervan droomt geplet te worden door een reuzin. Geen fantasie die makkelijk in beeld te brengen is. Zoveel reuzenvrouwen zijn er immers niet en dan moeten ze ook nog bereid zijn uit de kleren te gaan voor een paar schamele euro’s (de afzetmarkt voor dit soort producties is immers klein). Online zijn enkele video’s te vinden van kolossale dames, die mannetjes van nog geen 1,60 meter verdrukken door met hun derrière van indrukwekkend formaat op hun hoofd te gaan zitten. Veel van dit soort films zijn er niet.

Als diehard fetisjist heb je nooit genoeg aan die paar beelden. Daar heeft de industrie iets op bedacht: vrouwen van normale lengte die zich uitleven op gelukspoppetjes. Nietige stoffen mannetjes worden tussen borst- en bilpartijen gestopt terwijl de pornoactrices dingen zeggen als: ‘Ik zal je eens een lesje leren. Zie je dit, mijn anus? Daar stop ik jou nu in, voor straf en daar blijf je de rest van de dag. Stoute jongen. Zie je alles daar goed, van binnen?’

Wat ik je zeg, net als je denkt alles wel een keer gezien te hebben... En het fijne? Er is meer van dit, veel meer.

https://www.youtube.com/watch?v=bBMWl7XNz4w