Winnaar en verliezer van de dag: Malia Obama vs. onbekende Belgische loterijwinnaar

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Malia Obama

https://www.youtube.com/watch?v=GOaDm1-GC5o

Nu Barack Obama bijna geen president meer is, kan zijn dochter eindelijk uit de band springen. Malia Obama (18) ging os op festival Lollapalooza en twerkte erop los. Kunnen we waarderen.

Verliezer van de dag: Belgische loterijwinnaar

De Nationale Loterij in België is met spoed op zoek naar de winnaar van 6 miljoen. Het lot komt bijna te vervallen: https://t.co/8LPtj77pcc — NOS (@NOS) 1 augustus 2016

Op 26 maart van dit jaar heeft iemand 6.176.202 euro gewonnen bij een loterij in België. Maar wie die prijs heeft gewonnen, blijft nog even de vraag. De eigenaar van het winnende lot heeft zich nog steeds niet gemeld.

De Nationale Loterij is nu met spoed op zoek naar de winnaar, want het bedrag kan nog maar twee weken geïnd worden. Daarna zal het winnende lot vervallen. De verliezer kan nog een winnaar worden dus, we houden u op de hoogte.