Ik vinger mijn nieuwe vriendin geregeld,’ schrijft een 41-jarige man. ‘Ze lijkt dit lekker te vinden, maar klaarkomen wil nog niet lukken.’ Dat noemt hij ‘frustrerend’. ‘Bij mijn eerdere sekspartners lukte dit me namelijk wel. Waarom nu niet?’

Tja. Vingeren is knap lastig. Mijn vriendin en ik deden het eens met dezelfde man. Zij vond dat hij geweldig vingerde, ik was niet weg van zijn skills. Dat lag dus niet aan hem. De ene vrouw wil hard gevingerd worden, de ander zachtjes. De één geniet van penetratie met vingers, de ander wil daar niks van weten. Balen dus; denk je rond je veertigste levensjaar eindelijk te weten hoe het mysterieuze vrouwenorgasme werkt, kan je bij een volgende vlam weer van voor af aan beginnen met ontdekken en aftasten.

Het is niet makkelijk, maar gelukkig wel mogelijk om dames die verschillen van smaak te behagen. Voor de hand liggend is dat je gewoon vraagt: wat vind je lekker? Heb jij een hekel aan praten tijdens de seks? Dan is het volgende een optie. Pak haar hand, plaats die op haar clitoris en moedig haar aan te masturberen. Let vervolgens goed op hoe ze het doet en kijk welke bewegingen ze maakt. Daarna kan jij het stokje van haar overnemen. Let op: niet elke vrouw vindt het fijn te masturberen in gezelschap. Dus als ze dit niet prettig vindt, kies dan voor een andere aanpak!

Loop niet te hard van stapel

Vingeren is maatwerk, maar een paar algemene punten zijn er wel over te melden. Sommige mannen denken dat het draait om het penetreren van de vagina, met één of meer vingers – want dat zien ze in pornofilms. Verwacht niet dat je een vrouw zo een hoogtepunt bezorgt, enkele uitzonderingen daargelaten. Wij komen klaar door stimulatie van de clitoris. Richt je dáár dus op, maar loop niet te hard van stapel. Niks zo onaangenaam als een kerel die zich zonder voorspel op je genitaliën stort. Geef je sekspartner tijd om opgewonden te raken! Kus bijvoorbeeld haar nek, streel haar dijen en lik haar tepels. Ga rakelings langs haar clitoris, maar stel het aanraken nog even uit. Pas als ze merkbaar opgewonden is, begin je met het echte werk. Maak je vingers voor deze volgende stap nat. Want het voelt niet lekker als het masseren en wrijven stroef verloopt. Je kunt je vingers een stuk soepeler laten bewegen door glijmiddel te gebruiken, al kan spuug ook prima werken. Het draait om de clitoris, maar je kan stimulatie hiervan, indien gewenst, afwisselen of combineren met andere seksuele handelingen, bijvoorbeeld penetratie van de vagina met je vingers of een speeltje.

Vast ritme

Blijf constant haar reactie peilen. Spreidt ze haar benen, kreunt ze harder of beweegt ze haar lichaam naar je toe? Dan ben je goed bezig. Wanneer ze amper geluid maakt, haar onderlichaam wegtrekt of haar benen sluit dan is het tijd voor een andere strategie. Houd in de laatste fase – als een orgasme in aantocht lijkt te zijn – een vast ritme aan. In het begin van de vingersessie is afwisseling juist fijn. Maar als het orgasme nadert, kan je hiermee beter stoppen. Want wanneer je verandert van techniek of ritme, is de kans groot dat haar orgasme wegzakt en dat willen we niet!

Vinger jij jezelf een versuffing, heb je feedback gevraagd op je aanpak en lukt het nog steeds niet je geliefde of scharrel klaar te laten komen? Stop er dan alsjeblieft mee – want van een beurse vagina wordt geen dame blij. En don’t worry. Veel vrouwen hebben weleens moeite met klaarkomen. Soms is het makkelijker voor hen om te masturberen en is het fijn als jij helpt met andere lekkere aanrakingen. Als ze dat (nog) niet ziet zitten: volgende keer beter!