Fotorepo: reizen met de metro in Noord-Korea

Twee lijnen telt het metronetwerk van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, waar dagelijks zo’n 700.000 mensen hun ondergrondse reis maken.

Fotografie Reuters

Tot ruim een jaar geleden was de metro verboden terrein voor toeristen, maar tegenwoordig kunnen die paar buitenlanders ook gebruikmaken van de treinstellen, in de jaren 50 en 60 oorspronkelijk gebouwd voor de Berlijnse metro. Omdat de stations zelfs voor metrobegrippen ver onder de grond liggen – het is het diepste metronetwerk ter wereld – kunnen ze als schuilkelder worden gebruikt als het bovengronds misgaat. De stations, zeventien in totaal, zijn niet vernoemd naar wat er op straatniveau plaatsvindt; alle haltes hebben namen die verwijzen naar de glorieuze geschiedenis van het land en zijn leiders.

Bekijk de hele fotorepo op Instagram.