Bij de koffie: IS roept op tot jihad in Rusland, man ruilt dochter in voor geit en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

IS zet zinnen op Rusland

IS bedreigt Rusland: 'We zullen jullie ombrengen' https://t.co/PhNzOwegAu — De Telegraaf (@telegraaf) 31 juli 2016

Terreurgroep Islamitische Staat heeft opgeroepen tot een jihad in Rusland. "Luister Poetin, we komen naar Rusland en zullen jullie ombrengen in jullie huizen", klonk het in een negen minuten durende video die zondag verscheen op YouTube.

Olympische baai Rio gore troep

Olympische baai Rio is nog steeds sterk vervuild https://t.co/VyrZIGSYBd via @NOS — Ernest Claassen (@superernie) 31 juli 2016

Het is een prachtig decor voor de Olympische Spelen: de beroemde baai van Rio de Janeiro. Vanuit de chique strandwijk Urca is het uitzicht adembenemend. Het is de uitvalsbasis van de Nederlandse watersporters.

Afghaanse man ruilt dochter in voor geit, lammetje en brood

Afghanistan: Father Swaps 6-Year-Old Daughter For A Goat https://t.co/Mq7L4u8Z1q — KGB Agent Early May (@Early__May) 1 augustus 2016

De Afghaanse politie heeft een man opgepakt die zijn zesjarige dochter zou hebben geruild tegen twee geiten en etenswaren. Het kind trouwde daarop met een zestigjarige man, die volgens het Afghaanse TOLOnews eerder al werd gearresteerd.

Schoonmoeder Ecclestone bevrijd

Schoonmoeder Formule 1-baas Bernie Ecclestone bevrijd: https://t.co/Jor6wWBR1r — NU.nl (@NUnl) 1 augustus 2016

Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft weer reden om op te kijken tegen de verjaardag van zijn vriendin. Zijn schoonmoeder is namelijk bevrijd door de Braziliaanse politie. Er is geen losgeld betaald, meldt de BBC.