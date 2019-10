'Legaliseer wiet, coke en xtc'

Ik ben al jaren niet meer zo van de snuif. Wordt er een lijntje mijn kant op gelegd, zal ik er niet naar blazen, maar er naar op zoek gaan, nee, dat doe ik niet meer. Nu zou ik kunnen zeggen dat ik er niet meer naar taal omwille van ethische bezwaren, maar dat zou een leugen zijn. Ik ben gewoon op een leeftijd dat de coke-katers niet meer te harden zijn en tot woensdag duren.

Zou je ethische bezwaren moeten hebben dan? Tja, eigenlijk wel, hè? We kennen tenslotte allemaal de verhalen uit Mexico. Bende-oorlogen waarbij nogal eens een kettingzaag of snijbrander ter hand wordt genomen. Wie snuift, had dus al bloed aan de neus, maar het komt allemaal wel heel dichtbij nu, zo met die rechtszaak tegen Mocro Maffia-kopstuk Ridouan Taghi. De broer en de advocaat van kroongetuige Nabil B. werden afgeknald alsof het hier Tijuana aan de Amstel is.

‘Iedereen die een lijntje snuift, financiert misdadigers,’ aldus minister van Justitie Grapperhaus in een interview met het AD, fijntjes implicerend dat deze moorden mede mogelijk gemaakt zijn door het drugsgeld dat jij als gezellige gelegenheidsgebruiker hebt neergeteld voor je kabouterpost.

Ik weet niet hoe eerlijk dat is. Het meisje achter de kassa bij Gall & Gall en de sigarenboer op de hoek hoeven tenslotte níet bang te zijn om geliquideerd te worden, ondanks dat ze open en bloot dealen in twee van de meest verslavende en schadelijke soorten drugs. Alcohol en tabak zijn immers veel verslavender en schadelijker dan - bijvoorbeeld - cocaïne.

Het probleem van cocaïne zit ’m ook niet in het gebruik. Het probleem zit ’m erin dat overheden de hele productieketen hebben gecriminaliseerd. Net zoals bij wiet. Werd dat legaal in Westlandse kassen geteeld, dan had je geen brandgevaarlijke zolderplantages. Of zoals bij XTC. Produceer die pillen legaal in een fabriek waar ze ook paracetamol maken en het is over met het dumpen van chemisch afval in de Noord-Brabantse bossen.

Nu kun je - zoals Grapperhaus - zeggen: ‘Het probleem is ook opgelost als je je aan de wet houdt en die shit niet gebruikt,’ maar wie the fuck ben jij om - al dan niet wettelijk - te bepalen wat een ander wel of niet zou mogen eten, drinken, slikken, roken, snuiven, injecteren of desnoods in zijn dan wel haar eigen reet steken? Zelfbeschikking, weet je wel. Zolang niemand anders er last van heeft, moet iedereen lekker zelf weten wat ie wel of niet doet.

Bedoel ik daarmee dat heroïne spuiten slim en crack roken verstandig is? Natuurlijk niet, maar het Nederlands recht kent geen verbod op stupiditeit. Was dat er wél, dan zouden een heleboel mensen de wet overtreden. Sowieso iedereen die verantwoordelijk is voor het huidige drugsbeleid.