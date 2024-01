Streek van de week: een tosti-toko van drie miljoen

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer zakken we af naar de Deltawerken, waar voor miljoenen subsidiegeld een uit de kluiten gewassen tosti-toko is neergezet. Oké, soep serveren ze ook.

Tekst: Danny Koks

Nederland is een aantal inspiratiecentra rijk. Zo staat er eentje in Papendrecht. Daar kun je bij het echtpaar Inge en Chris terecht voor workshops mindfulness, sjamanisme en iets dat de twee inspirators ‘landen in je lijf’ noemen. Ook hebben ze een inspibieb.

Het inspiratiecentrum in Zaltbommel is van een heel andere orde. Daar hebben ze bollen wol en garen zo ver het oog reikt en tientallen brei- en haaknaalden. Voor mannen die van hun vrouw mee moeten, is er in de mannenhoek een Wii. En in inspiratiecentrum T’ikay in Amersfoort staat Monique klaar om je chakra’s een lekkere slinger te geven.

En dan heb je Inspiratiecentrum Grevelingen aan een van de Deltawerken, de Brouwersdam (N57, afslag Port Zélande). De mensen die dit centrum runnen, zijgen dagelijks in de zompige zeeklei om de almachtige Vader te smeken om een drupje regen. Dan krijgen ze eindelijk een beetje volk over de vloer. Schijnt het zonnetje, dan is het er zo stil dat je de natte windjes van de scharren op de bodem van de Noordzee kunt horen pruttelen.

Omwonenden, natuurorganisaties, plaatselijke ondernemers; niemand zat te wachten op het centrum waar de plaatselijke vissen en duingrassen op een voetstuk worden gehesen. Het kwam er toch. Zo hoort dat in een democratie. De ellende begon allemaal met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daar moest natuur voor wijken, en daar kregen de provincies Zeeland en Zuid-Holland een compensatiebudget voor. En wat doe je om verloren natuur te compenseren? Dan bouw je een centrum van een hectometer lang en flikker je er een uitkijktoren van 26 meter bovenop. Ze bedekten de hele bende met riet, want riet komt uit de natuur.

In de lente van 2015 ging het centrum open. Kosten: 3,25 miljoen euro. Doel: 80.000 bezoekers per jaar. Met zijn Waterzaal, Panoramashow en Weetjeswand was het een echte ontdekattractie. Althans, daar hadden ze op gehoopt. Het aantal bezoekers viel wat tegen: twee man, een paardenkop en een verdwaalde meeuw op de uitkijktoren. Inmiddels is de leegstandsrisico levensgroot en de levensvatbaarheid levensbedreigend klein.

Ooit kon je nergens in Nederland zo lekker kite- en windsurfen als onderaan de Brouwersdam. Nu klagen surfers dat het centrum hen de wind uit de zeilen neemt. Ook de aanpalende horeca voelde zich in de kuif gepikt. Zij vreesden broodroof en dus beloofde het inspiratiecentrum zijn kaart te versoberen. Dientengevolge grilt men in de lunchroom tegenwoordig voornamelijk tosti’s op ambachtelijke wijze, met producten uit de streek. Zoals daar zijn kaas, spek en brood.

Befaamd is ook het Brouwersdammetje, het huisgebakje dat in zeer bescheiden kring amper meer weg te denken is. De koffie die erbij wordt geserveerd, komt gewoon uit Italië. En iedere avond staat er weer die godvergeten eilandensoep op de kaart, ‘met overheerlijk brood en lokaal ijs toe’. Behalve op vrijdag, dan is het Party Night. En hebben ze tapas.