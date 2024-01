Streek van de week: de grote piepshow

Nieuwe Revu belicht vanaf deze plek wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: er wordt afgeluisterd in Oost-Souburg.

ZE FREAKY SHIT is gaande in Oost-Souburg. Ooit, toen alles nog pais en vree was in het dorp onder de rook van Vlissingen, had men er de tijd om sierlijke voetballers over de zilte, stugge klei te laten draven. We noemen een Dannytje Blind, een Dennisje de Nooijer, en laten we zijn broer Gerárdtje ook zeker niet vergeten. Die tijden zijn voorbij. De Souburgers hebben wel wat anders aan hun kop. Al weken trillen hun trommelvliezen onder de gesel van een mysterie in de auditieve sfeer.

Het begon achter de Zeewijksingel, drie weken geleden. Het was avond en de zoute zee slaakte een diepe, zilte zucht. Maar Noah Stoop hoorde iets heel anders. Een fluitend, piepend geluid. Tien minuten later hoorde hij het weer. En tien minuten later weer. Het klonk telkens hetzelfde: een lage toon, gevolgd door een hoge toon, en na een pauze van een paar tellen een nog schellere toon, die zo’n vier seconden aanhield. Telkens met tien minuten ertussen. ’s Nachts ging het piepen door. En Noah was niet de enige die het hoorde. Andere buurtbewoners konden er ook niet van slapen. We noemen een Marjoleintje Rovers-De Vries, een Evannetje Verburg, een Marleentje Poortvliet. Een Anneliesje Wijkhuisen zat met een dubbele portie gebakken peren, want iedere keer dat die pieptoon er was, begon haar Maltezer leeuwtje te blaffen.

Kijk, een Zeeuw is niet gek. Die is zuinig. En nuchter. Poten in de klei, klauwen aan de kotters, neus in het Nieuwe Testament. Dus wanneer zoveel Zeeuwen de slaap niet kunnen vatten door een mysterieuze pieptoon, kun je er donder op zeggen dat er freaky shit gaande is. Maar wat kan het zijn? Misschien knapt de kerncentrale in Borssele wel uit z’n jasje. Krijgt een klasje autisten klokje rond blokfluitles. Of zijn aliens geland om anal probes in de recta van Racoon te proppen.

Ook op zeelandnet.nl speculeerde men er lustig op los, nadat Noah de mysterieuze pieptoon thuis in zijn muziekstudio had nagebootst en het geluidsfragment op het forum had geplaatst. Een misthoorn? Een vogelverschrikker? Het windorgel aan het einde van de Nolledijk? Hanna dacht aan een neuriënde kikvorsvis. Maar goed, zij kwam dan ook uit Amsterdam. Stefan Huber haalde er zelfs zijn schoonmoeder bij. Bij haar in de Cornelis van Petersestraat was laatst het licht uitgevallen. ‘Zou het daarmee te maken hebben?’ Navraag bij de politie bracht ons geen steek verder. ‘Wij gaan geen onderzoek doen zolang er geen sprake is van een strafbaar feit.’ En de gemeente dan? Die had een paar ambtenaren van de dienst handhaving naar Oost-Souburg gestuurd, laat woordvoerder Indra Paasse weten. Maar zal je net zien: uitgerekend toen hulde de pieptoon zich in stilte.

Toch biedt Indra een sprankje hoop. ‘De gemeente vraagt of alle inwoners hun cv-ketels willen nakijken. De aanzuiging kan defect zijn.’ Wij weten wel beter. Mocht u Racoon de komende tijd moeilijk zien lopen, dan weet u: case closed.

Tekst: Danny Koks