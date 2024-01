Streek van de week: Eik versus Eikel

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: hoe een boom met een verhaal aan de rand van zijn graf staat.

Tekst: Danny Koks

Aan de Turnhoutsebaan in Goirle staat een eik. En niet zomaar eentje. Napoleon heeft onder deze eik door gemarcheerd. Seyss-Inquart heeft er na een avondje Weißbier weghakken zijn blaas tegen geleegd, en daarna zijn maag. Mozes heeft hem tevergeefs geprobeerd te splijten, waarna hij vloekend en tierend wegbeende, helemaal tot aan de Rode Zee, waar het de stakker eindelijk wel lukte.

Maxim Hartman heeft er minstens 118 hete studentes van om en nabij de 26 jaar tegenaan geduwd voor een moppie achterwaartse bijslaap, Herman Brusselmans twee, wat ook best een respectabel aantal is. Daenerys Targaryen heeft haar witgouden lokken als blusdeken gebruikt toen de eik na een blikseminslag in lichterlaaie stond. En het is dat hij zijn setje steekbeitels in de woonwagen had laten liggen, anders had Roy Donders er een handtasje van gemaakt.

Oké, dit is allemaal niet waar. Behalve van Napoleon, schijnt. En dat die eik daar echt staat, is ook waar. Pal op de oprit van Jan van Berkel, een olijke snuiter met een vrolijke krulsnor, die allerlei stuurmanskunsten moet verrichten wil hij zijn auto er niet pontificaal tegenaan parkeren. Toch is Jan gek op zijn eik. Hij noemt hem zelfs de Heilige Eik. Al zingt het verhaal rond dat de boom ook een heiligdom is voor de druïden van het dorp, die zich elke midzomernacht rond de eik verzamelen voor allerhande rituelen waarin de dames van de plaatselijke bridgevereniging de handjes eens even flink laten wapperen. Maar goed, als je daarover echt het naadje van de kous wil weten, moet je je licht maar eens opsteken bij Jan van Berkel. Doe het alleen niet nu. Jan heeft het momenteel veel te druk.

Boze krachten willen de eik vellen, moet u weten. Een van deze boze krachten heeft een naam: wethouder Guus van der Put. Guus wil Zijne Heiligheid met de grond gelijkmaken. Voor de verkeersveiligheid. Een jongeman uit Poppel heeft zich namelijk doodgereden tegen de eik. Vreselijk natuurlijk, maar hij reed veel en veel te hard. En om dat nou op het bordje van de eik te schuiven... Dat is zoiets als boos worden op Alexander Bell omdat je telefoonrekening zo hoog is.

Als mannen in vroeger tijden een punt van discussie hadden, pakten ze hun strijdvlegels en rosten ze malkander naar hun grootje. Nu slepen ze malkander voor de rechter. Het juridische getouwtrek over de eik duurt al jaren. Afgelopen zomer zei de rechtbank: de kapvergunning is onrechtmatig. Hoezee! Gevolgd door: maar de gemeente heeft zo’n kapvergunning helemaal niet nodig. Huh? Niemand snapte er nog een sikkepit van. Ook de Boswet laat de eik in de kou staan. Die zegt dat de gemeente zonder poespas de kettingzaag in een boom mag zetten wanneer deze onderdeel is van een rij van minstens twintig soortgenoten.

Binnenkort gaat de Raad van State het definitieve oordeel vellen of de Heilige Eik mag worden geveld. Zijn we eindelijk van het geëikel af.