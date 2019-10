Gouden Televizier-Ring Gala: waarom Expeditie Robinson, André en Eva moeten winnen

Gouden Televizier-Ring

Genomineerden: Beste Zangers, Chateau Meiland, Expeditie Robinson.

Winnaar: Na Zondag met Lubach (2017) en Beau Five Days Inside (2018) is de oogst dit jaar ontzettend mager. Kiezen tussen Beste Zangers en Chateau Meiland voelt een beetje als de keuze tussen aids en ebola: liever geen van beide. Wat dat betreft is Expeditie Robinson de soa die met een zalfje wel weg te smeren is. En, eerlijk is eerlijk: zo’n productie-technische tour de force, 21 seizoenen lang alweer, mag best weleens beloond worden.

Televizier-Ster presentator

Genomineerden: André van Duin, Arjen Lubach, Beau van Erven Dorens.

Winnaar: Beau won ’m vorig jaar al, nog voordat ie door RTL in de kijkcijfer-Bermudadriehoek op de late avond werd gezet. Lubach was in 2017 al genomineerd, maar toen won Wilfred Genee omdat ie het al zo lang volhoudt met Johan Derksen, wat met recht een prestatie van formaat genoemd mag worden. Van Duin won in 1975 al eens de Gouden Televizier-Ring, met Dag Dag Heerlijke Lach, maar een persoonlijke prijs won ie nog nooit. Omdat Lubach ’m heus nog weleens wint, gunnen we de prijs dit jaar aan André van Duin.

Televizier-Ster presentatrice

Genomineerden: Chantal Janzen, Eva Jinek, Floortje Dessing.

Winnares: Als je op de cover van Nieuwe Revu staat, dan ben je wel echt een hele grote. Jinek moet ’m dus winnen. Het zou niet haar eerste zijn, maar na haar zwangerschap kwam ze better than ever terug aan haar tafel en verdiende zo een transfer naar RTL. Janzen won vorig jaar alweer haar vierde Ring, dus dat geloven we verder wel. Dessing maakte ook het afgelopen jaar weer mooie televisie, maar laten we wel wezen: haar Floortje naar het Einde van de Wereld begint wel een beetje sleets te worden. Hup Eva!

Het Gouden Televizier-Ring Gala is op woensdag 9 oktober om 21.00 uur te zien op NPO 1.