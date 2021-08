André van Duin over het stempel 'grappenmaker': 'Ze verwachten dan dat je de hele tijd lacht'

André van Duin is inmiddels veel meer dan de man met een alpinopet en fluitketel: komiek, zanger, acteur, presentator, tekstschrijver en ga zo maar door. Toch maakte hij vooral in in het begin van zijn loopbaan furore als grappenmaker. Na een reeks afwijzingen aan de start van zijn carrière volgde een jarenlange zegereeks die hem financieel onafhankelijk maakte en generaties met elkaar verbond.

Tijdloos

De sketches uit zijn vele revues zijn tijdloos gebleken en worden nog altijd veel bekeken. André: "Ik heb de actualiteit nooit al te nadrukkelijk in mijn grappen willen verwerken. Dat is slecht voor herhaling. Men moet er jaren later nog om kunnen lachen. Zoals kleine kinderen dat nu weer doen om dingen uit de jaren 80 of 90. Voor hen zijn ze nieuw."

Vergelijk het met een flesje Coca-Cola.

Het blijkt een succesformule en reden voor de komiek om daar lange tijd niet teveel van af te wijken. "Vergelijk het met een flesje Coca-Cola", legt Van Duin uit. "Als je dat koopt dan verwacht je ook dat het smaakt zoals het moet. Hetzelfde verhaal met Laurel & Hardy. Beiden zijn allang dood, maar nog steeds supergrappig."

Opmerkelijke momenten

Over het stempel 'grappenmaker', en dat is toch hoe de meeste mensen hem tot tien jaar terug vooral zagen, heeft de 74-jarige Rotterdammer ook nog wel wat te vertellen: "Mensen die naast mij zitten tijdens een voorstelling gaan altijd naar mij zitten kijken om te zien of ik het wel leuk vind", aldus Van Duin. "Ze verwachten dan dat je de hele tijd lacht. Ik zit dan soms half te acteren."

Inmiddels is het wel duidelijk dat 'Willempie' meer in zijn mars heeft dan alleen grappen maken op een podium. Heel veel meer zelfs; presenteren, schrijven, produceren, zingen en ga zo maar door. Maar dat hij door velen nog steeds vooral gezien wordt als de beste volkskomiek van Nederland aller tijden, heeft Van Duin toch echt aan zijn eigen succesformule te danken.

Woensdag ligt de Nieuwe Revu weer in de winkel. Daarin een uitgebreid interview met André van Duin, een van de meest talentvolle entertainment-persoonlijkheden die ons land rijk is. In dat stuk vertelt hij openhartig over de privépersoon achter een publiek figuur, zijn succesvolle en diverse carrière, en de verwachte biografie over zijn leven.