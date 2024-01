Bij de koffie: IS-vlag gevonden bij treinsteker Beieren, Pegida-leider begint politieke partij en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

IS-vlag gevonden bij Afghaanse treinsteker Beieren

Dader aanval Duitse trein had handgetekende IS-vlag https://t.co/6HV7EIVbjJ — NRC (@nrc) 19 juli 2016

De Duitse inlichtingendiensten onderzoeken de achtergrond van de Afghaanse jongen die gisteravond in een trein in Beieren passagiers aanviel met een mes en een bijl. De Beierse minister Herrmann zegt dat bij de jongen thuis een zelfgemaakte IS-vlag is gevonden. Eerder werd al bekend dat de Afghaan islamitische leuzen zou hebben geroepen toen hij toesloeg.

Pegida-leider Bachmann begint politieke partij in Duitsland

Pegida-oprichter Bachmann lanceert politieke partij in Duitsland https://t.co/dOyOeMJ7sO pic.twitter.com/QyUZnKd9I9 — de Volkskrant (@volkskrant) 18 juli 2016

Lutz Bachmann, de leider van Duitse protestbeweging Pegida, heeft gisterem de oprichting van zijn lang verwachte partij bekendgemaakt. Hij maakte maandag bekend dat het stichtingsverdrag van de 'Vrijheidlievende Directdemocratische Volkspartij' (FDDV) al op 13 juni is ondertekend.

Nieuw seizoen Game of Thrones uitgesteld

Game of Thrones season 7 premiere confirmed https://t.co/LpI3w7CpZm — The Independent (@Independent) 19 juli 2016

De Amerikaanse betaalzender HBO heeft bevestigd dat het zevende seizoen van de populaire serie Game of Thrones later dan gebruikelijk in première gaat. De eerste aflevering verschijnt in de zomer van 2017. Tevens bestaat het nieuwe seizoen uit zeven afleveringen, meldt The Hollywood Reporter. De afgelopen seizoenen telden ieder tien uitzendingen.

Veertig Pokémon Go-borden gestolen in Nijmegen

Pokemon heeft #4daagse bereikt :). Veertig Pokémonborden gestolen in Nijmegen https://t.co/o7LjGAIRPs (via @NUnl) — Merel Kuipers (@MerelKuipers81) 19 juli 2016

De veertig waarschuwingsborden voor Pokémon-Go spelers die door de organisatie van de Vierdaagsefeesten zijn geplaatst in Nijmegen, zijn in twee dagen tijd allemaal gestolen. Volgens directeur Teddy Vrijmoet worden er nieuwe borden geplaatst.