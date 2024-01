Vrijdag muziekdag: de nieuwe platen van AIR, The Avalanches en Róisín Murphy

Onze muziekrecensenten Norbert Pek en Vincent Cardinaal recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van The Avalanches, Róisin Murphy en AIR.

THE AVALANCHES - WILDFLOWER

We gingen vanzelf grijnzen om de single Frankie Sinatra, hoe gedateerd de zigeunerdeun ook klonk. Maar de comeback van The Avalanches moest toch echt meer inhouden. De band stal in 2000 harten met de enige plaat Since I Left You. Op Wildflower valt ook weer het nodige knip-en-plakwerk te ontdekken.

Naar uitschieters en richting is het harder zoeken. Wildflower klinkt te vaak alsof iemand tijdens een oude romantische film met de volumeknop loopt te kutten.

Norbert Pek

? ?

RÓISÍN MURPHY - TAKE HER UP TO MONTO

De immer coole Róisín Murphy komt opvallend snel met een opvolger van Hairless Toys (2015). Wie argwanend de play-knop aantikt, hoort meteen dat de Ierse geen poging meer doet om popkoningin te worden zoals op Overpowered (2007).

De milde elektro en softe disco waarover Murphy zingt is precies spannend genoeg, maar La Murphy heeft er voor gekozen om weinig onverwachte wendingen aan te brengen. We zijn gefascineerd, niet overpowered.

Norbert Pek

? ? ?

AIR - TWENTYEARS

Air bestaat inmiddels twintig jaar. Ze vieren dat feit met de release van de compilatie Twentyears, die singels en rariteiten combineert.

Meestal niet echt iets om een gat van in de lucht te springen, een Best Of, maar in dit geval Het album mixt alles wat gaaf is aan Air en laat de gezochte albumtracks achterwege. Heerlijk plaatje om op te zetten als je naar het park fietst deze zomer.

Vincent Cardinaal

? ? ? ?