In beeld: de ravage van Aleppo tijdens de Syrische burgeroorlog

Nog niet zo lang geleden kon je nog met een redelijk gerust hart naar Syrië toe. Jongeren gingen vrolijk naar de universiteit, winkels en restaurants waren in hoofdstad Aleppo tot in de late uurtjes open, groene parken en palmbomen sierden de stad, hotels met blauwe zwembaden zaten vol. Misschien een ietwat geromantiseerd beeld, maar feit is dat Aleppo een normale, levendige stad was.

Totdat in 2011 de Syrische burgeroorlog begon, het land veranderde in de hel op aarde en de fraaie hoofdstad werd verwoest. Hoe snel de transitie is voltrokken, is te zien in deze fotoserie waarbij dezelfde plekken voor en na oorlog zijn vastgelegd. De foto's zijn genomen in Aleppo.

Lees ook: Het leven voor de Taliban: zo zag Afghanistan er in de jaren 60 uit