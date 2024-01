Streek van de week: Vergeef mij, Vader

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: hoe het een CDA’er op Pinkpop bijna lukte om zich aan alle tien de geboden te houden.

Tekst: Danny Koks

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is. Vanwege het archaïsch taalgebruik alleen al is van alle tien geboden deze onze favoriet. Mochten gristenen onverhoopt toch ten prooi vallen aan kwalijke hebberigheid ten aanzien van huns naasten os of andere mooie spulletjes, dan heeft onze great Guy in the sky een ander gebod paraat, waarin Hij Zijn do’s & don’ts een stuk bondiger verwoordt: gij zult niet stelen.

Mark Meijer had op Pinkpop dikke schijt aan deze geboden. Gezien zijn politieke gezindte was dat nogal opvallend. Hij is namelijk CDA’er, en dat zijn doorgaans lieden die geen loopje nemen met het woord Gods. Namens zijn partij zit hij zelfs in de gemeenteraad van Kerkrade. Of zat, beter gezegd, want onder druk van zijn fractieleden heeft hij zijn zetel moeten opgeven. Omdat hij er dus tóch in was getuind en iets van zijns naasten had begeerd. En het daarna met een paar vrienden in een bestelbusje had geladen.

Behalve een jonge high potential politicus (sinds kort met een strafblad, al gaan ze daar in de politieke arena van Limburg gelukkig soepeltjes mee om) is Mark ook een onvervalste bourgondiër. Met zijn eigen bedrijfje, Taste & Style, shaket hij dan ook graag cocktails op events en bruiloften in het Gooi. Gelijk heeft hij, want in welke bijbel staat dat gij niet zult feesten tot gij niet meer op de poten kunt staan? Niet in die van Mark, in ieder geval. Hij en zijn vrienden hadden het backstage bij Pinkpop, terwijl afsluiter Rammstein rotjes afstak op de maat van hun Teutoonse metalriffs, dan ook reuze naar hun zin. En zin om zelf een feestje te bouwen, dat ook. Dus besloten ze dat Vikingen-ding te doen en sloegen ze aan het roven en plunderen.

‘Een kwajongensstreek,’ noemde Mark het later zelf, ‘georganiseerd inladen’ noemde De Telegraaf het. Behalve drie zitzakken (wij zijn weleens backstage bij Pinkpop geweest, en dat zijn flinke koeklellen van zitzakken) namen ze ook vier flessen rosé en 48 blikjes whisky-cola mee. Die spullen waren dus niet van Mark, maar van zijns naasten. In dit geval van Pinkpop-opa Jan Smeets. Die de plunderende party people op heterdaad schijnt te hebben betrapt terwijl ze hun bestelbusje stonden vol te stouwen. Smeets belde direct het mobiele nummer dat op het busje stond. En aan wie bleek het tot zijn stomme verbazing toe te horen? Precies, aan Mark Meijer van Taste & Style, hét bedrijf voor een unieke cocktailervaring.

Na een nachtje slapen in de cel en een dagje kruipen door het stof kan Mark zich nu fulltime op de cocktails storten, want op het gemeentehuis van Kerkrade kan hij het voorlopig shaken.