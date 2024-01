Afstudeerfeest Russische geheim agenten FSB loopt uit de klauwen

Als je in Rusland geheim agent wordt, is het handig om enigszins discreet te kunnen handelen. Maar daar heeft een groep pas afgestudeerden aan de academie van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB) nog geen kaas van gegeten.

Om het afstuderen te vieren, reed een groep toekomstige geheim agenten in een colonne van peperdure zwarte Mercedessen door Moskou. De jeeps mogen dan afgeschermd zijn met geblindeerde ramen, de jongeren hingen feestend uit de ramen. Ook liepen ze schreeuwend door beeld. Niet zo handig, vindt de FSB. En dat is zacht uitgedrukt.

Herkenbaar in beeld

Afgelopen weekend verscheen een video van het feestritueel op YouTube en daarbij kwamen eigenlijk alle afgestudeerden duidelijk in beeld. De veiligheidsdienst is dan ook als de dood dat de identiteit van de toekomstige geheime agenten nu op straat ligt.

https://www.youtube.com/watch?v=hOzZROaFk6Y

"Wie voor de staatsveiligheidsdienst werkt, is onderwezen over bescheidenheid en geheimhouding. Het is verraad van de staatsdienst om beelden te publiceren van je kameraden die in de toekomst voor de buitenlandse veiligheidsdienst kunnen werken", aldus Aleksandr Michajlov, generaal-majoor van de FSB. Ook op social media krijgen de "arrogante studenten" en "rijkeluiskinderen" de wind van voren, weet de Volkskrant.

Onderzoek

De student die het filmpje online zette, vindt de ophef maar overdreven. "Het ligt hem puur aan het type auto. Als we in auto's van de Russische fabrikant Volga hadden gereden, zou niemand hebben geklaagd. Bovendien hebben we geen enkele verkeersregel overtreden", zegt hij in de Russische media.

Toch heeft de Moskouse verkeerspolitie laten weten onderzoek te doen naar eventuele verkeersovertredingen van de studenten. Maar hierbij hoeft de verkeerspolitie niet te rekenen op steun van het Kremlin. "Deze zaak lijkt me niet zo relevant", aldus Dmitri Peskov, woordvoerder van Vladimir Poetin.

Of de FSB maatregelen treft, is niet bekend.