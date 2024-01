Werkloze Rotterdammers willen niet in een kas in het Westland werken

De Polen in Nederland worden kieskeurig. Na hier ruim tien jaar het zwaarste werk te hebben opgeknapt, lijken steeds meer seizoensarbeiders thuis te blijven. Mark van den Tempel stond aan de lopende band tussen de bikkels van het Westland. ‘Het wordt steeds moeilijker om Polen te interesseren voor werk in Nederland. Er zijn thuis gewoon te veel mogelijkheden om meer geld te verdienen.’

Fotografie Alexander Schippers

Laag ziekteverzuim

Het Westland draait op Polen. Het is een cliché en het is waar. Alleen al in het nabijgelegen Den Haag wonen er 11.000. Officieel, want uitzendbureaus bieden daarnaast nog duizenden seizoenarbeiders onderdak in hotels en bungalowparken. Wie op de parkeerterreinen van Westlandse bedrijven rondkijkt, ziet dat de Hollandse nummerplaten ver in de minderheid zijn. Maar hoe lang nog? De economie van Polen is dusdanig aangetrokken dat het loont om thuis te blijven. En de sterke vergrijzing in Polen betekent dat er steeds minder jongeren zijn om naar Nederland te lokken.

Dat laatste ervaart ook Peter van Koppen, medeeigenaar van een arbeidsbureau gespecialiseerd in niet-Nederlandse werknemers. Van Koppen & Van Eijk vertegenwoordigen 5000 uitzendkrachten, waarvan 4000 Pools. ‘Het wordt moeilijker om te werven. We selecteren in Polen en zenden er ook ter plekke uit, maar voor de onderkant van de markt kan ik al niet genoeg mensen vinden. We gaan nu in Oekraïne werven voor werk in Polen.’

Voor Van Koppen is de oververtegenwoordiging van Poolse werknemers in het Westland maar op één ding terug te voeren: betrouwbaarheid. ‘Er is een heel laag ziekteverzuim en een klein verloop onder Poolse uitzendkrachten: onze klanten zijn dus heel tevreden. We hebben geen voorkeur voor Poolse mensen, maar wel voor motivatie en betrouwbaarheid. En met alle respect: het is makkelijker om in onze markt gemotiveerde Polen te vinden dan gemotiveerde Rotterdamse werklozen. Poolse mensen geven mij meer rust.’

Toch zit er wel beweging in het mobiliseren van Hollandse werklozen, schrijft het AD. Een recent project van de sociale dienst heeft ertoe geleid dat 130 Rotterdamse werklozen een baan vonden in de tuinbouw. Van Koppen ziet er wel wat in. ‘Ik wil meer focussen op Nederlandse mensen. Het werk in de tuinbouw heeft misschien nog wel een beroerd imago, vroeg beginnen, warm, enzovoort, maar het is allemaal niet zo slecht. Bij Holstein Flowers werken tachtig mensen van ons, die gerbera’s plukken in de kas. Fysiek niet zwaar, en een prettig bedrijf.’