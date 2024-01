Overschatte mensen: Brad Pitt

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Weet je wat ik een onbeschrijflijke kutfilm vind? Het is er een uit 1995 en meer dan twintig jaar later wordt hij nog altijd beschouwd als een meesterwerk. In plaats van een meesterwerk is het echter een zak stront van een film, waarvan alleen al de titel serieus op m’n nervositeit werkt. Met die 7 in plaats van een v, dus is die film Se7en een totaal ongeloofwaardige thriller over een seriemoordenaar die te werk gaat volgens de hoofdzonden.

Tjonge, zo zout heb je het nimmer gevreten; het verhaal, de plot en de ontknoping zijn allemaal om op te schieten. Het meest van al om op te schieten zijn de hoofdacteurs, de bekstinkers Morgan Freeman, Kevin Spacey en Gwyneth Paltrow. Maar nóg meer op te schieten is de hoofdvogel van de hoofdacteurs, de uiterst ongetalenteerde en op het centrale zenuwstelsel werkende Brad Pitt. Volgens mij is Tygo Gernandt een betere acteur dan Brad Pitt en dat is wel het allerzekerste bewijs dat Brad Pitt tot de slechtste acteurs van de hele wereld behoort.

Hoe die aan z’n status van superster is geraakt, de advocaat van de duivel mag het weten. Wat geholpen zal hebben zijn z’n verbintenissen met beroemde vrouwen. Eerst de stuitende Jennifer Aniston, die zogenaamde leuke girl next door uit de ellendigste flutserie aller tijden (Friends) en toen Pitt het had gehad met dat onbetekenende mokkel, liet hij haar stikken als een door een vrachtwagen overreden lapjeskat. Toen ging hij een trut lastigvallen die een paar sporten hoger stond op de ladder in Hollywood, de griet die me irriteert tot in m’n ruggenmerg, Angelina Jolie. Samen worden ze Brangelina genoemd en iedere keer als ik dat belachelijke woord hoor, heb ik zin om in m’n hoed te braken.

De rotfilms die die twee, apart of ja zelfs samen, bij elkaar hebben geacteerd, vormen een lijst die je niet in een ultraklein handschrift kwijt kan op een extra dikke rol behangpapier. En ondertussen maar kinderen verwekken, sterker nog, op de koop toe maar kinderen adopteren. Je zal maar een of ander halfgaar kindje zijn uit een ver land en dan in de adoptiekraal terechtkomen van die Brangelina-hufters. Dan had je beter geadopteerd kunnen worden door de Flodders of de Tokkies. Het is onbegrijpelijk dat pipo’s als Quentin Tarantino en de Coen Brothers, die je op het eerste gezicht toch niet de minsten acht, die eikel van een Brad Pitt in hun films hebben gecast.

Nog onbegrijpelijker is het dat Pitt al ongeveer veertig jaar tot de meest sexy mannen op aarde wordt gerekend. Ik krijg geheel zonder moeite uit m’n bek dat Marco Borsato, Arjen Robben en Jort Kelder meer sexappeal hebben dan Brad Pitt. En meer valt er over die nitwit echt niet te verzinnen.

Herman Brusselmans