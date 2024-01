Waar blijven die Turkse vlaggetjes en het zogenaamde 'prayen' voor Istanbul?

Weer een terroristische aanslag, de zoveelste in korte tijd. En zeker niet de kleinste. Zeker 36 mensen zijn gisteravond gedood bij een aanslag op de internationale luchthaven Atatürk bij de Turkse stad Istanbul. Er zijn 147 mensen gewond geraakt. Lees hier alles over de aanslag.

De grote vraag: wanneer gaan we dit normaal vinden? Of vinden we het al normaal? En waar ligt de grens van empathie? Waar blijven al die Turkse vlaggetjes achter de profielfoto's op social media-kanalen? En veranderen de grote gebouwen vanavond wereldwijd in de kleuren van de Turkse vlag? Twitteraars en Facebookers (empaten of exhibitionisten, vul zelf maar in) maken zich er in ieder geval behoorlijk druk over.

Vooral Facebook krijgt het verwijt dat het niet de optie geeft om een Turks filter over je foto te doen.

Een compilatie van de reacties

So today everyone changes their profile pics to a Turkish flag because that will bring back all those lives lost and destroy the terrorists — ThingsWeHate (@Th1ngsWeHate) 29 juni 2016

Surely the question everyone is thinking: where are all the Turkish flag profile pictures? — LD (@loxdog) 29 juni 2016

Istanbul ??... Maar waarom verandert niemand zijn foto op fb in de Turkse vlag. Wel belgie, Frankrijk. #istanbul #IstanbulPride — Jim (@jamesrhoe) 29 juni 2016

Opvallend. Geen Turkse vlag over profielfoto's, geen prayers voor Turkije. Is Turkije te ver van ons bed? Of zijn we murw? #Istanbul — Carin Snijder (@CarinSnijder) 29 juni 2016

@Prof_Gasselich of erger nog: gaan alle Bert's en Anita's een Turkse vlag over hun profielfoto op Facebook plakken? — Sjoerd (@_Sjoerdd) 29 juni 2016

Ik neem aan dat de @minpres op zoek is naar een dia met een Turkse vlag om het Binnenhof te verlichten met deze vlag? #dtv — Michael (@MickieF) 28 juni 2016

En waar is facebook met die turkse vlag Profiel foto effect??? — Mr. Gani Lovato (@ganicaliskan) 28 juni 2016

Jammer genoeg veranderen we onze profielfoto nu niet allemaal in een Turkse vlag. #istanbulattack — Lode Nuyts (@LodeNuyts) 29 juni 2016

Wordt de Turkse vlag nu aangelicht op de Eiffeltoren, het Witte Huis en zo? #dtv — Murmurante Estante (@Mopperwezen) 28 juni 2016

Terreur... Ik zie niemand nu op #Facebook met een Turkse vlag over zijn profielfoto #aanslag #instanbul #turkije — Hubert Bonis (@hubertbonis) 28 juni 2016