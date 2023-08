James Worthy: 'Ik sta in het voetbalstadion van Liverpool bij de hoekvlag, waar de as van mijn vader ligt'

Entertainment

Marijke Helwegen: 'Echte Barbies hebben niet alleen ballen aan de bovenkant, maar vooral ook tussen de benen'

Van het Somerset College in Queensland, Australië tot aan The Hollywood Sign op Mount Lee, Amerika. In een kleine vijftien uur vliegen ben je van A naar B, maar Margot Robbie was niet van plan om er slechts een taco of cheeseburger naar binnen te schuiven. Anderhalf decennium na haar filmdebuut speelt ze in een van de succesvolste kaskrakers aller tijden.