Tweede Teevendeal: ook Henk van de Meene schikte met de oud-OvJ

Cees H. is niet de enige crimineel die een deal sloot met Fred Teeven, ook Henk van de Meene voorkwam verdere strafrechtelijke vervolging in ruil voor betaling. Dat blijkt uit tot nu toe niet eerder aan het licht gekomen documenten die Nieuwe Revu in bezit heeft.

Van de Meene zat in 1996 vast op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en witwaspraktijken. In februari 1996 legde het Openbaar Ministerie beslag op 2,6 miljoen gulden van Van de Meene. In de daaropvolgende rechtszaak in hetzelfde jaar, werd Van de Meene echter vrijgesproken en het Openbaar Ministerie gesommeerd dat bedrag (plus wettelijke rente) terug te storten.

Volgens bronnen van Nieuwe Revu is in 1997, in aanloop van het hoger beroep in dezelfde zaak, vervolgens een geheime deal gesloten met Van de Meene. Daarmee was in ruil voor een onbekend geldbedrag verdere strafrechtelijke vervolging van de baan. In de niet eerder gepubliceerde documenten wordt geschreven dat Van de Meene deze deal met toenmalig officier van justitie Fred Teeven sloot.

Ondanks de deal die de inmiddels overleden Van de Meene sloot, was hij in 2008 toch het doelwit van een ontnemingszaak van de Belastingdienst. Volgens Van de Meene en zijn advocaat was dit onrechtmatig, vanwege de eerder gesloten schikking met Teeven.

De Belastinginspecteur in kwestie reageerde echter dat de deal van Teeven geheel voor eigen rekening van de oud-staatssecretaris was en deze schikking de eigen bevoegdheid niet in de weg stond.

Vorig jaar diende Teeven zijn ontslag als staatssecretaris in, vanwege onduidelijkheid over een eerdere deal die hij sloot met crimineel Cees H. Daar was volgens Teeven zelf overigens niks mis mee.