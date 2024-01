Wéér bewijsmateriaal kwijt; belangrijke mail rond Teevendeal zoek

Minister Ard van der Steur kan nog geen ander concept vinden van de Kamerbrief over de Teevendeal waaraan hij als Kamerlid had meegeschreven. Dat heeft hij vandaag laten weten.

Maandag bleek uit één vrijgegeven concept dat Van der Steur in 2014 behoorlijke invloed had gehad op de brief van zijn voorganger en partijgenoot minister Ivo Opstelten aan de Tweede Kamer. "Daar komt hoe dan ook gedonder van'' en "Waarom dit niet verwijderen?'', tekende Van der Steur onder meer aan.

Lees ook: Lang leve Fred Teeven!

De Tweede Kamer had gevraagd om andere versies van de gewraakte brief over de Teeven-deal, waar minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) als Kamerlid aan heeft meegeschreven. Daarvan zou er nog zeker één moeten zijn.

Van der Steur schrijft vandaag dat deze nooit de betrokken topambtenaar heeft bereikt. De andere versies konden alleen met een zogeheten 'restore' van de mailbox van de toenmalig politiek assistent worden achterhaald. Die herstelprocedure is uitgevoerd, maar heeft niets opgeleverd.

Lees ook: De bende van Rutte; wat is er aan de hand met de VVD?