24 uur met knuffelbeer Fred Teeven in vijftien foto's

Hij was betrokken bij de vervolging van Mink Kok, Johan Verhoek (alias 'De Hakkelaar') en vele anderen, sloot deals met criminelen om andere criminelen te pakken en kent de georganiseerde misdaad van binnen en buiten. Maar gisteren in 24 uur met leerden we Fred, met dank aan Theo Maassen, pas echt kennen.

We zagen Fred zoals we hem ook zouden zien als we op een willekeurige avond stiekem bij zijn huis door de ramen zouden gluren. Fred was open, zichzelf en durfde zelfs zijn onzekerheid te tonen. De term 'knuffelmarokkaan' bestaat al een tijdje, de term 'knuffelcrimefighter' is gisteravond geboren.

Lees ook: Lang leve Fred Teeven!

Fred en zijn favoriete fruit, de banaan

Fred en zijn rugbybal

Fred speelt een genoeglijk potje Scrabble

Fred en zijn keukenspecialiteit; biefstuk

Fred de schrokop

Fred en zijn Beatrixesque manier van wijn drinken

Fred ruimt op

Fred met elastiekjes om zijn mannenklauwen

Fred op sokken

Fred slaat

Fred T. de piekeraar

Fred aan het sporten

Fred de grappenmaker

Fred en zijn bak troost

Fred de knuffelcrimefighter

Bekijk de hele uitzending HIER terug