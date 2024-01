Winnaar en verliezer van de dag: Cristiano Ronaldo vs. Nederlandse politie

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Cristiano Ronaldo

https://www.youtube.com/watch?v=l2P8xNNIb8c

Dat gezeur op Ronaldo altijd. Terechte actie, een wandeling maak je voor je rust en er was afgesproken dat er geen interviews werden gedaan tijdens het lopen. Mooie worp bovendien. Hopelijk knalt 'ie er vanavond eindelijk ook eens een paar in tegen Hongarije, om vervolgens hoogstpersoonlijk de Belgen uit het toernooi te schieten in de achtste finale.

Verliezer van de dag: Nederlandse politie

De politie werft onvoldoende agenten van Marokkaanse of Turkse afkomst. Het 'diversiteitsbeleid' bij de politie - 20 jaar geleden geïnitieerd - dreigt een grote mislukking te worden, zo waarschuwt de Nederlandse Politiebond. Fail.