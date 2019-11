‘Roda JC op sterven na dood'

Rond de eeuwwisseling won de Trots van het Zuiden twee keer de beker en speelde het Europees voetbal, de laatste jaren is het vooral gedoe met de FIOD en aandeelhouders waarmee de club in het nieuws komt. Van AC Milan-uit naar de Mexicaan eruit: ‘Bij Roda zijn alle andere zaken belangrijker dan het voetbal.’

‘Mensen hebben het bij Roda JC misschien goed bedoeld, maar hebben dat absoluut niet waar kunnen maken. Directeuren hebben gebruikgemaakt van hun machtspositie, terwijl ze in hun achterhoofd wel wisten dat het misbruik maken was. De intentie was misschien wel goed, maar ze hadden het vermogen niet om het goed te doen, en dan vooral niet om het sámen te doen. De driekoppige directie waar ik het hier over heb – Wim Collard, Ton Caanen en Nick Janssen – heeft daarbuiten iedereen geslachtofferd of niet deel laten nemen. Behalve hun eigen vrienden natuurlijk. Iedereen denkt daar al jarenlang in eigen belang, en niet in het belang van Roda.’ Aan het woord is Ger Senden, het clubicoon dat dik dertig jaar speler en teammanager bij Roda JC is geweest. Hij maakte veel van het wel en wee van de club mee. Een club die is afgegleden richting de sportieve en organisatorische afgrond.

Het is 27 september 2019, een dag die de geschiedenis van Roda JC in zal gaan als een van de meest bizarre ooit. Fans zijn het jarenlange wanbeleid meer dan beu en voorzien alleen nog maar grotere ellende nu de Mexicaan, en beoogd grootaandeelhouder, Mauricio Garcia de la Vega de scepter zwaait. Even na 21.00 uur verschijnt tijdens de thuiswedstrijd tegen De Graafschap een groepje supporters in de bestuurskamer. Hun doelwit: Garcia, die onder dwang het stadion uit gedirigeerd wordt. Onderweg naar buiten smeekt hij zowat ieder personeelslid dat hij tegenkomt om hulp: ‘Call the police!’ De angst en wanhoop staan zichtbaar in zijn ogen, maar er is niemand die hem de helpende hand toesteekt. De Mexicaan wordt als een verschoppeling voortgeduwd, met een ‘Nee, we gaan je niet vermoorden’ proberen de fans hem enigszins gerust te stellen, maar veel helpt het niet. De politie grijpt pas in als Garcia buiten in een duwende en trekkende menigte terechtkomt, waarna de verbouwereerde clubeigenaar in een politieauto wordt weggevoerd. Garcia de la Vega doet op het bureau aangifte van bedreiging en mishandeling.

FIOD-inval

Het Parkstad Limburg Stadion staat al geruime tijd in vuur en vlam. Dit is diezelfde plek waar dinsdag 11 december vorig jaar, ’s morgens in alle vroegte, opsporingsambtenaren op de stoep staan. Terwijl personeel in het stadion in Kerkrade aan de eerste kop koffie begint, klaar voor de nieuwe werkdag, staat plots de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) op de stoep. Op de achtergrond is het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM), dat zich met financiële vergrijpen bezighoudt, een strafrechtelijk onderzoek gestart naar vermeende fraude. Hoofdverdachte is Ton Caanen, het voormalige hoofd van de jeugdopleiding van Roda, en sinds oktober 2015 als technisch directeur terug op de club. De f lamboyante vijftiger met een vlotte babbel houdt het echter niet lang vol op het geelzwarte pluche, en moet in april 2017 alweer vertrekken uit Kerkrade. Volgens de officiële lezing ligt een zakelijk meningsverschil aan de basis van de breuk.

Ger Senden in zijn actieve tijd als Roda-speler.

Als een anonieme tipgever de opsporingsdiensten benadert met een tip over de vermeende malafide financiële handel en wandel van Caanen, wordt in het diepste geheim besloten om de boel onder de loep te gaan nemen, met de inval van 11 december 2018 tot gevolg. Niet alleen daar, maar ook in Caanens villa in Spaubeek volgt een doorzoeking. In het kielzog van de oude technisch directeur blijken ook voormalig directeur Wim Collard en oud-commissaris Hessel Meijer onderwerp van het onderzoek. Medewerkers van de FIOD doorzoeken die dag ook een kantoor van projectontwikkelaar Meijer, die meerdere bedrijfspanden rond het stadion bezit. Ze waren toch in de buurt.

IK WIL NIET NATRAPPEN, MAAR IK WIL WEL DAT DE MENSEN WETEN HOE HET ZIT EN WAT ZICH DAAR ALLEMAAL AFSPEELDE. HET WAS EEN AFREKENING

Hypotheekfraude

De verdenking aan het adres van het drietal is fors: het plegen van, of de betrokkenheid bij, hypotheekfraude. Het functioneel parket heeft aanwijzingen dat Caanen de fiscus in de periode tussen 2015 en 2017 voor zeker tienduizenden euro’s zou hebben benadeeld. De voormalige Roda-topman zou verder in 2016 valse loonstroken en werkgeversverklaringen hebben overlegd bij de aanvraag van een hypotheek voor de aankoop van zijn villa van ruim 6,5 ton. Ook zou hij hebben voorgewend dat hij over voldoende eigen vermogen bezat. Hessel Meijer zou daaraan hebben meegewerkt door tijdelijk een ton op Caanens rekening te stallen. Wim Collard zou hier volgens de opsporingsdiensten als toenmalig algemeen directeur van Roda JC ook een rol in hebben gespeeld.

Een opvallend feit dat tot op heden met succes uit de media gehouden is: Collard verdween in juni 2019 bij de club en werkt momenteel opvallend genoeg bij de Belastingdienst in Eindhoven. Is dat niet gek? ‘Het is juist dat een collega van de Belastingdienst onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek,’ bevestigt een woordvoerster desgevraagd. ‘Dit onderzoek loopt en er is geen sprake van een veroordeling. De kwestie is pas gaan spelen nadat betrokkene in dienst is getreden. Hij is hierover vanaf dat moment open en transparant geweest tegen de werkgever. De inhoudelijke werkzaamheden van de betrokkene hebben geen relatie tot het onderzoek.’

Angstcultuur

Terug naar Ger Senden. Het clubicoon geeft aan zijn keukentafel een onthullend kijkje achter de schermen van de club. ‘Toen Roda in 2014 degradeerde uit de eredivisie, brak de hel los. Wim Collard was inmiddels algemeen directeur, maar was al eerder bij de club de financiële man geweest. Hij was dus medeverantwoordelijk voor de malaise, maar hij zat er dus wél nog steeds.’

DE FIOD KAN DOEN WAT ZE WIL, IK VOEL DAAR HELEMAAL NIKS BIJ. DE BELASTINGDIENST KAN ALTIJD ZOEKEN NAAR IETS

Ouwe jongens krentenbrood, volgens Senden is dat de rode draad van het beleid in Kerkrade. Hij vervolgt: ‘Vanaf die tijd is het echt tien keer slechter gegaan met Roda. Wij konden als technische staf niet ons werk doen omdat er druk werd uitgeoefend door de directie en door anderen. Dat was rond de tijd dat in oktober 2015 het zogeheten BEST FC-rapport van Han Berger en Gertjan Steendam uitkwam. De uitkomsten daarvan werden volledig genegeerd door de directie. Sterker nog: er is door de directie het tegenovergestelde uitgevoerd. In dat rapport stond bijvoorbeeld dat Collard niet geschikt was als directeur en dat zijn adviseur Ton Caanen niet als technisch directeur aangesteld moest worden... Wat dus wél gebeurde. Verder stond daarin dat er een angstcultuur heerste onder het personeel. Dat kan ik nu wel bevestigen: dat was zo.’

Senden sloeg intern met de vuist op tafel. ‘Ik trok na de eerste degradatie mijn mond open. Ik stond 100 procent achter het BEST FC-rapport. De directie en eigenaar Frits Schrouffkozen hier toen echter niet voor, maar legden het rapport in de onderste bureaula.’ De oud-speler zucht niet voor het eerst tijdens het urenlange vraaggesprek en schudt vertwijfeld zijn hoofd. ‘Vier jaar later, anno 2019, is dit dus geëindigd in een ramp. Roda is financieel en sportief gezien op sterven na dood. De club kwam jarenlang elk seizoen geld tekort op de begroting. Altijd moest er van buitenaf bijgelapt worden. Dan moet je je als directie toch eens achter de oren krabben? Dat je je afvraagt: geef ik als directie het geld wel aan de juiste zaken uit?’

Mauricio Garcia de la Vega

Niet dus, de Roda-top liet de miljoenen verdampen alsof het niets was. Ger Senden: ‘Er werden spelers aangetrokken waarmee dure en langdurige contracten werden afgesloten. Sommigen waren binnen een paar maanden alweer weg. Het afkopen van die contracten kostte Roda veel geld. Een oud-collega riep altijd: “Wim Collard is goed met cijfertjes.” Nou, Wims kennis van cijfertjes heeft Roda uiteindelijk alleen maar ellende gebracht.’

Senden ergerde zich kapot aan de machtsspelletjes en raakte uiteindelijk in conf lict met de clubleiding, met in juni 2018 zelfs een vertrek tot gevolg. ‘De reden dat ik na al die jaren weg moest bij Roda, was dat ik mijn kop boven het maaiveld had uitgestoken, dat ik intern kritiek leverde op de directie. Dat had volgens mij echt niks te maken met bezuinigingen. Dit was een afrekening,’ blikt Senden terug. ‘Ik wil nu niet natrappen, absoluut niet zelfs, maar ik wil wel dat de mensen weten hoe het zit en wat zich daar allemaal afspeelde. Ik heb zelf natuurlijk ook fouten gemaakt, maar ík kan mezelf in ieder geval wel altijd in de spiegel aankijken omdat ik eerlijk ben geweest. Bij Roda JC zou je eigenlijk verwachten dat de voetbalzaken goed worden gerund, maar dat was én is niet zo. Bij die club zijn altijd andere zaken belangrijker.’

Verlosser uit Dubai

Klare woorden van Senden, die in Kerkrade twee jaar geleden wel nog de komst van de Verlosser uit Dubai van dichtbij heeft meegemaakt. Het is het duo Caanen en Collard dat in februari 2017 de veelbesproken intrede van de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev als aandeelhouder regelt. Stiekem rijdt het tweetal zelfs de landingsbaan van het vliegveld op om de nieuwe investeerder bij zijn privéjet te kunnen oppikken. De pers mag op dat moment namelijk nog niks weten van dit geheime project. Terwijl Korotaev later op een drukbezochte bijeenkomst in Kerkrade trots aan de buitenwereld wordt gepresenteerd en de bubbels rijkelijk vloeien, gebeurt er nauwelijks een week later iets opmerkelijks. De investeerder zit op 10 februari nietsvermoedend in het vliegtuig onderweg naar de Emiraten, blij met zijn nieuwe toekomst als belangrijke man bij Roda. Maar die vrolijkheid slaat abrupt om als hij arriveert op Dubai International Airport. Politie en justitie hebben hem dan al geruime tijd in de smiezen. Bij aankomst in het emiraat komen ze in actie en slaan de investeerder onmiddellijk in de boeien op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte. Geruime tijd zit hij achter tralies. Sindsdien heeft niemand hem in Kerkrade ooit nog gezien, want de gefortuneerde exschoonspringer mag in verband met een langslepende rechtszaak de Verenigde Arabische Emiraten nog altijd niet verlaten, en er ligt beslag op zijn bankrekeningen. Roda JC heeft sindsdien nooit ook maar een cent van Korotaev ontvangen, terwijl dat vele honderdduizenden euro’s hadden moeten zijn.

‘Are you from the police?’

Door het wegblijven van de investeerder wordt het tijd voor vers bloed in Kerkrade, zo vindt men. In het voorjaar van 2019 heeft zich op de achtergrond een machtsstrijd afgespeeld om de touwtjes bij Roda JC in handen te krijgen nadat Frits Schrouffbekendmaakt dat hij zijn aandelenpakket wil verkopen. De eigenaar dreigt zelfs met een faillissement. Twee geïnteresseerde partijen hengelen naar het meerderheidsbelang in Roda JC. Allereerst weet een groep vermogende zakenmensen uit de regio (G7 genaamd) miljonair Stijn Koster uit Kerkrade zover te krijgen om de club financieel te gaan ondersteunen. Partij twee die een greep naar de macht wil doen is Roda 2.0, met daarin Ger Senden en een paar lokale ondernemers. Beide partijen bijten echter in het stof, want eigenaar Schrouff, steenrijk geworden met de handel in oosterse etenswaren, kiest op de valreep in juni dit jaar voor een derde partij: zakenman Mauricio Garcia de la Vega. ‘Alles wat van ver komt, vindt men kennelijk toch weer beter,’ verzucht een insider dan binnen de club.

De Mexicaan is nauwelijks geland in Kerkrade, als er op internet een video circuleert over de Spaanse club Real Murcia. In het filmpje beschuldigt een woedende menigte aandeelhouder Garcia van het kapotmaken van hun club. Een incident? Wellicht, maar Roda is in elk geval gewaarschuwd – zou je denken, tenminste.

Ton Caanen (l) schudt de hand van Aleksei Korotaev op Maastricht Aachen Airport.

Een maand na zijn intrede in Kerkrade, en dus ruim voor zijn onvrijwillige vertrek tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap op 27 september, schuift hij keurig gesoigneerd aan voor een interview in de businessclub van Roda JC. ‘Ik kan me niet herinneren op welke datum ik voor het eerst contact had met Roda JC,’ zegt Garcia, ‘maar waarschijnlijk een paar maanden geleden. Dat was met Frits Schrouffen diens adviseur Huub Mullenders. Of zij mij gebeld hebben? Nee, er was iemand die me geïntroduceerd heeft bij de club. Niet Hessel Meijer, nee, hem heb ik pas later ontmoet.’

Garcia de la Vega kijkt het bezoek plots argwanend aan: ‘Are you from the police?’ klinkt het. Dan vervolgt de Mexicaan snel: ‘Ik heb gekozen voor Roda omdat ik hier een uitdaging in zie met veel potentieel.’ Hij wil geld verdienen. Over het FIOD-onderzoek zegt hij daarna: ‘De FIOD kan doen wat ze wil, ik voel daar helemaal niks bij. De Belastingdienst kan altijd zoeken naar iets.’

GARCIA GEEFT GEEN CENT UIT. WE HEBBEN ONS DOOR HEM LATEN INPAKKEN

Lijken uit de kast

Maar waarom steekt Garcia de la Vega dan toch zijn centen in de club? ‘Geld verdienen met Roda? Dat kan niet,’ zegt een welingelichte bron, die anoniem wil blijven. Hij bestudeert vorig jaar in opdracht van Roda JC de boekhouding om een forse benodigde sanering te kunnen doorvoeren. Hij schrikt van wat hij daarbij aantreft in de boeken. Er was een veel te grote broek aangetrokken en er vielen meer dan eens lijken uit de kast. Kortom: er was behoorlijk wanbeleid gevoerd. ‘Alles bij Roda was ondoorzichtig,’ zegt de interne bron. ‘De kosten rezen de pan uit, terwijl de inkomsten op zijn zachtst gezegd achterbleven. Van winst maken was geen sprake.’

Een artikel in NRC op 30 augustus 2019 is een volgende aanwijzing dat Mauricio Garcia de la Vega en geld geen gelukkige combinatie vormen. De Mexicaan is volgens de krant in Spanje en Mexico verwikkeld in allerlei rechtszaken die draaien om het niet zo nauw nemen met betalingen. Intern bij Roda JC vertelt men dat Garcia dit ook in Kerkrade niet doet. Het kantoorpersoneel legt zelfs enige tijd het werk neer. De insider: ‘Hij geeft geen cent uit. We hebben ons door hem laten inpakken.’

Ton Caanen

Daarbij komt dat Garcia heeft laten blijken nietsontziend te zijn. Eerst geeft hij Harm van Veldhoven, die op dat moment interim-alge-meen directeur én technisch directeur is, te kennen dat hij zal moeten werken op de manier zoals de Mexicaan dat wil. De Belg meldt zich prompt ziek en vertrekt. Dan is er ook nog de kwestie-Eric van der Luer. Jarenlang is hij een gewaardeerd speler in Kerkrade en bij de komst van de Mexicaan is de Maastrichtenaar actief als jeugdtrainer. De nieuwe patron deelt Van der Luer prompt mee dat hij salaris moet inleveren. De jeugdtrainer is het hier niet mee eens en keert ook niet meer terug op zijn post. Na Ger Senden weer een clubicoon dat het veld moet ruimen.

Geen enkele blaam

Alhoewel Roda JC als club zegt ‘geen enkele blaam’ te treffen, doet al het bovenstaande het imago van het Kerkraadse voetbalbolwerk natuurlijk geen goed. Wat zich bij de Limburgse club allemaal afspeelt, lijkt meer op een complete chaos, met een weggejaagde aandeelhouder als voorlopige climax. De club lijkt daarmee weer terug bij af.

De in opspraak geraakte oud-directeur Wim Collard laat telefonisch weten niet in te willen gaan op wat zich de afgelopen jaren bij de club heeft afgespeeld. Over de verdachtmakingen aan zijn adres wil hij ook niks zeggen: ‘Ik wil nergens op reageren, wat andere mensen ook zeggen. Dat lijkt me beter zo. Voor wat betreft Roda: daar zijn andere mensen voor, vind ik. Het is voor mij redelijk rustig nu en dat wil ik zo houden.’ Hessel Meijer wil in een reactie alleen maar kwijt dat hij het onderzoek van de FIOD en justitie ‘een totaal belachelijke zaak’ vindt. Voormalig technisch directeur Ton Caanen, tegenwoordig werkzaam in Slowakije, was niet bereikbaar voor commentaar.

DE HOOFDROLSPELERS

Wim Collard kwam in september 2012 in dienst bij Roda JC. Eerst was hij financieel adviseur, waarna hij financieel manager werd in Kerkrade. In mei 2014 werd hij benoemd tot algemeen directeur van de profclub. Beloofde ooit de spelers een bonus van 100.000 euro bij een belangrijke wedstrijd, maar de raad van commissarissen wist van niks. In juni 2019 vertrokken bij Roda.

Hessel Meijer is een succesvol projectontwikkelaar. Hij was commissaris en is nog steeds sponsor van Roda JC. Ook vervult hij nog altijd een tijdelijke functie als statutair directeur. Is met zijn bedrijf eigenaar van een aantal bedrijfspanden rondom het stadion.

Eric van der Luer was jarenlang verdienstelijk speler van Roda JC. Lag intern onder vuur vanwege zijn kritische houding, en werd vaak als ondermijnend gezien. Die houding werd de jeugdtrainer eerder dit jaar fataal, toen hij van de een op de andere dag thuis kwam te zitten omdat beoogd grootaandeelhouder Mauricio Garcia de la Vega van hem af wilde. Spuwt sindsdien vanaf de zijlijn zijn gal.

Ton Caanen deed in 2001 zijn intrede in het profvoetbal als hoofd jeugdopleidingen bij Roda JC, waar hij later ook nog trainer van het tweede elftal was. Daarna vertrok hij naar het buitenland. Zijn terugkeer als topman bij Roda JC werd geen succes, en hij moest vertrekken. Caanen is sindsdien nooit meer gezien bij het ooit door hem zo geliefde Roda.

Mauricio Garcia de la Vega kwam begin dit jaar in beeld bij Roda, waarna hij in juni dit jaar een overeenkomst met Frits Schrouffsloot als nieuwe grootaandeelhouder. Sinds zijn aantreden werd het in en rond Roda met de dag onrustiger, ook met betrekking tot zijn eigen persoon. In Mexico en Spanje raakte hij al eerder in opspraak, in Kerkrade werd dat alleen maar erger.

Frits Schrouff werd rijk met een bedrijf in etenswaren. Stak als grootaandeelhouder vele miljoenen in Roda JC, maar zag dat geld in rook opgaan, waarna hij uiteindelijk besloot zijn aandelen voor een symbolisch bedrag over te dragen aan de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega.

Huub Mullenders was geruime tijd commissaris, maar stapte uiteindelijk op en ging dezelfde functie bekleden bij het bedrijf van Schrouff. Sindsdien was de accountant Schrouffs vaste adviseur en had zo via een achterdeur toch nog een bepalende rol bij de club. Tot hij zich na de ‘wegjaagactie’ van Garcia de la Vega plots terugtrok.

VAN WIE IS RODA?

De Limburgse ondernemer Frits Schrouff heeft zijn meerderheidsbelang in Roda JC – 79,8 % om precies te zijn – voor €1,00 verkocht aan Mauricio Garcia de la Vega. De Mexicaan wordt in dit artikel ‘beoogd grootaandeelhouder’ genoemd omdat de KNVB de overname nog moet goedkeuren. Dat dat geen zekerheidje is, zagen we afgelopen zomer bij FC Den Bosch; de KNVB verbood de overname van de Brabantse club door de Georgiër Kakhi Jordania, zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania. Omdat Garcia al wel als directeur bij de Kvk is ingeschreven, was hij al wel aan het werk bij de club.

De Zwitserse Rus Aleksei Korotaev bezit 20% van de aandelen, Stichting Roda JC de overige 0,2%. Mocht de verkoop aan Garcia niet doorgaan, dan komen de aandelen van Schrouffin handen van de stichting, die daarmee met 80% de absolute meerderheid heeft.