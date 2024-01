Revu voorspelt: Ard van Peppen voor 250 miljoen naar Bayern München

Zaterdag 5 augustus 2017

De transfer van Wesley Sneijder naar Nice wordt beklonken in de metropool aan de Côte d’Azur. ‘Ik zie dit als een enorme uitdaging, niet alleen de club is me op het lijfje geschreven, ook de omgeving. Het aanbod van winkels is enorm. Ik ga me hier prima vermaken,’ aldus Yolanthe Sneijder- Cabau van Kasbergen.

Zondag 6 augustus 2017

Na Mbappé (voor 180 miljoen euro van Monaco naar Real Madrid) en Neymar (voor 220 miljoen van Barcelona naar Paris St. Germain) is het nu de beurt aan Ard van Peppen om het transferrecord te breken. De verdediger verkast voor 250 miljoen euro van Roda JC naar Bayern München. Van Peppen: ‘Weliswaar naar de vrouwenafdeling van Bayern, maar dat mag de pret niet drukken in deze tijden van genderneutraliteit.’

