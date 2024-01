Wat ging er mis bij de benoeming van de burgemeester van Kerkrade? (spoiler: alles)

Het is eind november 2018 als een bron binnen het stadhuis van Kerkrade me toevertrouwt: ‘Petra Dassen-Housen zal bovenaan het lijstje komen te staan om burgemeester te worden. Let maar op. En je hebt het niet van mij...’ Dassen-Housen (CDA) is op dat moment burgemeester van Beesel, 60 kilometer ten noorden van Kerkrade. Het is dan drie maanden voordat er een nieuwe burgemeester gekozen zal worden door de gemeenteraad na een voordracht van de vertrouwenscommissie. Eerst stelt de raad nog samen met gouverneur Theo Bovens (CDA) het profiel samen.

In de tijd daarna start de sollicitatieprocedure en gaat de Zuid-Limburgse stad officieel op zoek naar een vervanger voor de vertrekkende CDA'er Jos Som, jarenlang de burgervader van het plaatsje aan de Duitse grens. Op woensdagavond 27 februari 2019 besluit de gemeenteraad van Kerkrade dat Petra Dassen-Housen het ambt in Beesel vanaf midden dit jaar mag gaan verruilen voor dat in haar geboorteplaats Kerkrade.

Nauwelijks een dag later vertelt een bekend politicus uit het zuiden: ‘Ik wilde ook graag solliciteren, maar ik heb besloten om het toch niet te doen. Mij was ruim voor haar voordracht, na wat rondbellen met verschillende contacten binnen de Limburgse politiek, verteld dat Dassen-Housen topkandidaat voor de vrijgekomen post was. Daarop heb ik zelf uiteindelijk maar besloten om af te zien van mijn sollicitatie.’

Wat ook voor de nodige verbijstering zorgt, is dat naast Dassen-Housen ook Ralf Krewinkel (PvdA) gesolliciteerd blijkt te hebben. Hij eindigt uiteindelijk op plek twee, zo vindt een oplettende verslaggever van De Limburger nog tijdens dezelfde ‘kiesavond’ in het stadhuis uit. De kandidatuur van Krewinkel is saillant, want hij is op dat moment nog burgemeester van buurgemeente Heerlen. Nog pikanter: de PvdA’er zit dan al dertien maanden ziek thuis. Als zijn sollicitatie naar buiten is gekomen, lijkt het alsof er een bom ontploft binnen het politieke toneel met een zachte G.

Ralf Krewinkel zelf, die binnen de Zuid-Limburgse politiek door verschillende mensen wordt verweten ‘oer- en oerstom gehandeld te hebben’ in deze kwestie, besluit daags na de onthulling in De Limburger op te stappen als burgemeester van Heerlen. ‘Het beeld dat is ontstaan dat ik stiekem solliciteerde, is voor mij onverteerbaar,’ schrijft de PvdA-prominent.

Reacties politiek

Marianne Laumann (fractievoorzitter SP Kerkrade & lid vertrouwenscommissie): ‘Toen ik de naam van Krewinkel op de kandidatenlijst zag staan, dacht ik heel even: hoe kan dat nou? Daarna hebben wij één sollicitatiegesprek met hem gehad, net zoals met Dassen-Housen. Er is binnen de vertrouwenscommissie nooit gesproken over de eventuele problemen of gevolgen die de sollicitatie van Krewinkel kon gaan hebben. Achteraf gezien denk ik dat wij als vertrouwenscommissie Krewinkel misschien beter niet bij de twee topkandidaten hadden moeten zetten.’

Ron Meyer (raadslid SP Heerlen & landelijk voorzitter SP): gouverneur Bovens heeft ‘een volstrekt gebrek aan leiderschap heeft getoond Hij was in vergelijking met het voetbal een soort van coach van Krewinkel en had als scheidsrechter het overzicht over lopende sollicitaties, maar hij heeft niet ingegrepen. Dat neem ik Bovens kwalijk. Hij liet het allemaal gebeuren. Hij heeft ons als gemeenteraad van Heerlen beschadigd achtergelaten, maar op een uitnodiging van ons en later zelfs een motie van treurnis, weigert de gouverneur in te gaan. Dat noem ik duiken voor je leiderschap en is zeker niet chic, want wij moeten immers op zoek naar een opvolger voor Krewinkel. Dat zal ik hem nog eens persoonlijk gaan vertellen.’

Andy Rossel (lid Provinciale Staten Limburg, GroenLinks) noemt de keuze van Krewinkel om geen verdere openheid van zaken te geven als ‘de grootste flauwekul. Dat had hij vooraf moeten doen en ook achteraf nog steeds. Ik vind dat hij de Heerlense gemeenteraad heeft voorgelogen. Het had een sierlijke aftocht van Krewinkel in Heerlen kunnen worden, maar uiteindelijk werd het een dramatische afgang. Zo is het als je het mij vraagt.’

Roel Leers (fractievoorzitter Hart-Leers in Heerlen): ‘Ik vind het niet normaal wat hier gebeurd is. In september 2017 meldde Krewinkel zich voor het eerst ziek in verband met de ziekte van zijn zoontje. Dat laatste is verschrikkelijk natuurlijk. Nooit hebben we hem echter hier gezien, terwijl we herhaaldelijk hebben gevraagd wat de stand van zaken was in verband met zijn terugkeer. Niks kon blijkbaar, want wij kregen hem niet te spreken. Maar Krewinkel had kennelijk wél tijd om met de vertrouwenscommissie in Kerkrade te gaan praten.’

