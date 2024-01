Revu voorspelt: Vincent Janssen wordt bij debuut na kwartier gewisseld

Zaterdag 16 september 2017

In de strijd om de ‘trainer-die-dekerst-niet-haalt-bokaal’ loopt Robert Molenaar vanavond flink uit op naaste concurrent Erwin van de Looi, nadat Willem II met 2-0 wint bij Roda JC. ‘Hier doe je het allemaal voor,’ aldus de Roda JC-trainer desgevraagd. ‘Het ontslag bij Volendam had ik niet willen missen, maar meestrijden om een echte bokaal op het hoogste niveau is zoveel leuker.’

Zondag 17 september 2017

Ex-goalgetter Vincent Janssen ondervindt weinig plezier van zijn basisdebuut bij Fenerbahçe. In de uitwedstrijd tegen Alanyaspor wordt de huurling van Tottenham Hotspur al na een (doelpuntloos) kwartier naar de kant gehaald. ‘Ja, welkom in Turkije. Vincent zou moeten weten dat we hier iets minder geduld hebben dan bij Spurs,’ aldus coach Aykut Kocaman.

Fotografie ANP