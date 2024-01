Luisteren: de eerste single van supergroep Giraffe Tongue Orchestra

Supergroep Giraffe Tongue Orchestra heeft haar eerste single uitgebracht. Het nummer heet Crucifixion en is te horen op het eerste album van de band, Broken Lines, dat op 23 september verschijnt.

Bijzonder gezelschap, deze band, die bestaat uit William DuVall (Alice In Chains), Ben Weinman (The Dillinger Escape Plan), Brent Hinds (Mastodon), Thomas Pridgen (The Mars Volta) en Pete Griffin (Dethklok). Toen het project in 2012 begon, maakte zangeres Juliette Lewis ook onderdeel van de band. "Ze was nooit de zangeres van de band. Ze heeft wel materiaal met ons opgenomen", aldus oprichter Weinman tegen de BBC.

Lees ook: Dit krijg je dus als je Queens of the Stone Age, Iggy Pop en Arctic Monkeys mixt

Op het nieuwe album zijn tien nummers te horen. De meeste daarvan waren al zijn geschreven voordat Alice In Chains-zanger William Duvall zich bij de band voegde. "Maar we horen allemaal bij de band. Zie het als een democratie" zegt Weiman. "Giraffe Tongue Orchestra is een combinatie van allerlei verschillende stijlen, dat maakt de muziek bijzonder. Als je het hoort, klinkt het alsof alles samenkomt in één band."

De eerste single: Crucifixion

https://www.youtube.com/watch?v=xm3RUNGihxo