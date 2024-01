Dit krijg je dus als je Queens of the Stone Age, Iggy Pop en Arctic Monkeys mixt

Waarschijnlijk nu al het mooiste muzieknieuws van 2016 is dat Josh Homme van Queens of the Stone Age en Eagles of Death Metal samen een album op heeft genomen met de gerimpelde legende Iggy Pop.

Post Pop Depression gaat het album heten, dat in maart dit jaar verschijnt. De andere muzikanten die hebben meegewerkt aan de plaat zijn gitarist Dean Fertita (Queens Of The Stone Age, The Dead Weather) en drummer Matt Helders (Arctic Monkeys).

De eerste song van het album die naar buiten is gebracht is Gardenia. Zowel de studioversie als de live versie in de Late Show zijn hier te beluisteren. We kunnen niet wachten op het album.

Studio

https://www.youtube.com/watch?v=1m8TmlS20ZA

Live

https://www.youtube.com/watch?v=DngIWkQVPgU