7 feiten over de bodemschatten van de Taliban

De azuurblauwe edelsteen lapis lazuli heeft bijna opium verdrongen als grootste inkomstenbron voor de Taliban. Mochten ze mijnbouw gaan studeren, dan kunnen ze nog veel rijker worden, want Afghanistan bulkt van de bodemschatten.

Dit zit er zoal in de grond.

60...

miljoen ton koper, 2.2 miljard ton ijzererts, 1.4 miljoen ton zeldzame elementen (lanthaan, cerium, neodymium) en grote voorraden aluminium, goud, zilver, zink, kwik en lithium. Vergeten we nog wat? O ja, olie (geschat op 1.9 miljard vaten) en 18 biljoen m3 aan gas.

1...

biljoen dollar, zoveel schatten de Amerikanen dat deze immense voorraad delfstoffen waard is. Voormalig president Karzai was iets optimistischer: hij taxeerde de bodemrijkdommen van zijn land op 30 biljoen dollar.

5,5...

op de hardheidsschaal van Mohs scoort lapis lazuli. Deze schaal bepaalt de hardheid van een mineraal aan de hand van de mate waarin het door een ander mineraal kan worden bekrast. Talk scoort een 1, diamant een 10.

10.000...

jaar geleden werd lapis lazuli al gedolven door de bewoners van de Badakhshan-provincie. ’s Werelds grootste reserves van de edelsteen zijn hier te vinden, en daarom de Taliban en Islamitische Staat ook.

4...

miljoen dollar heeft de Taliban in 2015 naar schatting verdiend met de handel in lapis lazuli. Volgens de ngo Global Witness (die zich richt op het bestrijden van corruptie) verdwijnt dit jaar 50% van de opbrengst uit de mijnen in de zakken van de Taliban.

3...

miljard dollar (plus 30 miljoen smeergeld voor de minister van Mijnbouw) betaalde de China Metallurgical Group in 2007 voor de concessie om de kopervoorraden in Mes Aynak, de grootste ongebruikte mijn ter wereld, te ontginnen. Vanwege de onveiligheid in de regio is daar nog niets van terechtgekomen.

8.5...

kg lithium is er nodig voor een accu van de Tesla Roadster. Met de groeiende populariteit van elektrische auto’s zal de vraag naar lithium (dat ook in laptops en smartphones zit) alleen maar toenemen. Potentieel goed nieuws voor Afghanistan, dat door het Pentagon ‘het Saoedi-Arabië van het lithium’ wordt genoemd.