Bij de koffie: jihadisten roepen op tot wereldwijde homomoord en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Vader terreurslachtoffer klaagt social media-bedrijven aan

Vader terreurslachtoffer Parijs klaagt Facebook, Twitter en Google aan: https://t.co/tvaqKOKIxR — NU.nl (@NUnl) 16 juni 2016

De vader van een vrouw die omkwam bij de aanslagen in Parijs in november klaagt Facebook, Twitter en Google aan, omdat de technologiebedrijven niet genoeg zouden doen om aanhangers van IS te weren. Volgens de rechtszaak hebben de bedrijven "materiële steun" aan extremisten geleverd, meldt persbureau AP donderdag.

Jimmy Page had zogenaamd geplagieerd nummer nog nooit gehoord

Plagiaat? Jimmy Page had nummer nog nooit gehoord https://t.co/KkgsafSCD4 pic.twitter.com/dxGSF9SxIN — HLN.BE (@HLN_BE) 16 juni 2016

Jimmy Page had tot voor kort het nummer Taurus van de band Spirit nooit gehoord. Dat zei de gitarist van Led Zeppelin woensdag in de rechtbank, meldt Reuters. Nabestaanden van Spirits gitarist Randy Wolfe claimen dat de opening van Led Zeppelins hit Stairway To Heaven afkomstig is van Taurus.

Jihadleiders roepen op tot aanslagen op homo's

Een pro-IS-groepering roept op tot het plegen van aanslagen tijdens Gay Pride-evenementen wereldwijd. De oproep – in de vorm van huiveringwekkende affiches – komt na de slachtpartij in het Amerikaanse Orlando, waar Omar Mateen afgelopen weekend 49 bezoekers doodde en 53 verwondde in homo-nachtclub Pulse. Tijdens de schietpartij zwoer hij trouw aan IS.

De jihadgroep Al-Thabaat roept ’lone wolves’ op ’ongelovige sodomieten’ te vermoorden, ’waar je hen ook maar kan vinden’. De haat-affiches zijn verspreid via Telegram-accounts van IS-fans. Lees meer.

Helft bijstandontvangers kan of wil niet werken

Van alle mensen in de bijstand kan of wil bijna de helft niet werken, blijkt uit onderzoek van het CBS. https://t.co/rlDqED2dG4 — NOS (@NOS) 16 juni 2016

Bijna de helft van alle mensen in de bijstand kan of wil niet werken, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder uitkeringsontvangers in 2014. Ziekte is de voornaamste reden voor het niet willen of kunnen werken.