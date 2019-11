Nick is degene die op Simon gelijkt, en Simon ook, maar toch meer op Nick. Ze zijn niet van elkaar te onderscheiden, behalve als je aan Nick vraagt ‘Ben jij Simon?’ en hij antwoordt ‘Ik denk van niet’. Nick en Simon zijn de meest degoutante vertegenwoordigers van de Voldendampop. Nick Schilder werd op 16 mei 1984 geboren te Volendam, en Simon Keizer werd op 5 november 1983 geboren en je mag drie keer raden waar. Ze begonnen hun carrière als het kwartet Nick en Simon en Nick en Simon, maar omdat ze eigenlijk toch maar met z’n tweeën waren, gingen ze verder als duo.

Ze kregen televisiebekendheid door hun aanwezigheid in de realityshow van Jan Smit, de Volendamse Volendammer die af en toe laat blijken dat hij uit Volendom komt, net als Nick en net als je mag drie keer raden wie. Nick en Simon begonnen hits te scoren, en de eerste was Kijk Omhoog, waarin ze iedereen aanraden om in Voldendam omhoog te kijken, zodat je kunt zien hoe mooi de Volendamse blauwe lucht is. Het album Nick en Simon haalde platina, en in Volendam wordt iemand die deze plaat niet in huis heeft tot op heden scheef bekeken. De volgende single was Julia, over een mokkel uit Volendam, dat Volendam verlaat, heimwee krijgt, en terugkeert naar je mag drie keer raden waar. De single Rosanne werd gebruikt als openingstune van het belachelijke tv-programma Het Mooiste Meisje van de Klas, en de single Open Je Hart was een benefietnummer voor de afdeling cardiologie in het Sint Nick & Simonziekenhuis in Volendam.

Een van beide artiesten speelt gitaar en de andere niet, en wie de gitarist is en wie niet, dat is nog steeds niet duidelijk. Je denkt wel eens: hé, het is Nick die gitaar speelt! En dan ineens zie je die gitaar in de poten van Simon, die er net zo abominabel op speelt als Nick, die ooit gitaarlessen volgde bij Simon, maar Simon had in die tijd nog nooit een gitaar van dichtbij gezien, zodat het niks werd met die lessen. De langspeelplaten Vandaag en Sterker kwamen hoog in de hitparade, en er waren miljoenen Nick en Simon-fans die alle nummers op deze stinkerds konden meezingen, meefluiten, en meespelen op de gitaar, maar toch liever en zongen en floten zonder gitaar, net zoals Nick. Of Simon.

De twee nitwits gingen ook reisprogramma’s maken, en dan vlogen ze bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika, en porden ze onwillige zwarte dompelaars aan om hun nummers in het Afrikaans te zingen, waarna ze de sukkels als gage elk een halve sinaasappel gaven. In de brousse van een ander derdewereldland werden de apen in de bomen zodanig afgericht dat ze tien songs van Nick en Simon konden krijsen, en als gage werden ze daarna doodgeschoten. Kortom, Nick en Simon maken heel wat los, en dan vooral Nick. Of Simon. Of een dode aap.