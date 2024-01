Kees Kwakman: Geen enkele club betaalt 3 miljoen voor mij

Kees Kwakman is niet alleen voetballer van FC Volendam, maar ook een analist die zegt wat hij denkt. Dat sommigen het merkwaardig vinden dat een speler uit de Jupiler League een topploeg als Feyenoord of PSV beoordeelt, begrijpt hij. Maar volgens de 34-jarige middenvelder hoeven daar echt geen vraagtekens bij worden gezet. ‘Geloof me: ik kraam geen onzin uit. Als ik net zo goed kon voetballen als ik erover kan lullen, had ik honderd interlands gespeeld.’

Paris Saint-Germain betaalde liefst 222 miljoen euro voor Neymar. Even ter vergelijking: wat is de hoogte van jouw afkoopsom?‘Daar kan ik heel kort over zijn: die heb ik niet. Nooit gehad ook. De illusie dat Barcelona of Real Madrid aankloppen, heb ik ook niet.’

Heb je daar nu geen spijt van?‘Nee. Daar koos ik bewust niet voor. In 2010 ging ik bijvoorbeeld voor 700.000 euro van NAC naar FC Augsburg. Voor een speler zoals ik is dat veel geld. Had ik wel een afkoopsom in mijn contract laten opnemen, dan hadden ze minimaal 3 miljoen euro moeten neerleggen. Dat betaalt natuurlijk geen enkele club voor me. En was ik zonder meer een mooie transfer naar het buitenland misgelopen.’

Heeft de megadeal van Neymar je wel aan het denken gezet?‘Nee hoor, want vergis je niet: ik ben nu maar een speler van FC Volendam. Dus de illusie dat Barcelona of Real Madrid nog aankloppen, heb ik niet. Jouw eigen kwaliteiten kennen is ook belangrijk, zeker als je zelf nog speelt.’

Toch stond je eind 2013, als speler van NAC, wél ineens in het Europese elftal van de week, nota bene tussen Zlatan Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo.‘Ja, dat was ongelooflijk. Want naast Zlatan en Ronaldo stonden die week ook jongens als Jérôme Boateng van Bayern München, Adam Lallana van Liverpool en Marc Bartra van Barcelona in dat elftal. En tussen al die gasten stond ineens ene Kees Kwakman uit Purmerend. Ongekend natuurlijk! In La Gazzetta dello Sport, de Italiaanse sportkrant die het elftal had samengesteld, hadden ze het er zelfs al over dat in Nederland de Kwakmania was uitgebarsten.’

