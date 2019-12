Wie denkt Jan Smit wel dat hij is?

Houdt Jan in het palingdorp nog wel mensen over om mee te kibbel(ing)en?

Huh? Alweer bonje tussen broer en zus Smit?

Dat ze elkaar voor rotte vis uitmaken, is inderdaad niet de eerste keer. De Smitjes raakten twaalf jaar geleden ook al gebrouilleerd. Jan negeerde Monique volledig omdat hij vond dat zij de kantjes ervan afliep en niet hard genoeg werkte. Vinnig beet de Oppersmit haar toe dat ze wel met hem mocht touren, maar hij zei dan gewoon niks tegen haar. Zelfs op verjaardagen bij familie keurde de muziekmiljonair zijn stukken minder vermogende zingzusje geen blik waardig. De twee zwijgende snoekenbekken legden het destijds weer bij, maar ditmaal lijkt zelfs het IJsselmeer nog te klein om hun onderlinge problemen in te kunnen verzuipen. Dat zelfs de vissen zich ermee bemoeien, blijkt uit de boze tongen die beweren dat Moniques beslissing om te breken met manager Aloys Buys de aanleiding is van de recente ruzie. Aloys, de zoon van de overleden legendarische artiestenmanager Jaap Buys die Jan groot heeft gemaakt, is tegenwoordig Jans manager. Voor Jan voelt Moniques ontrouw als een stekende graat in de keel.

Nick & Simon en Kees Tol danken hun bekendheid aan Jan Smit. Waarom heeft hij met hen óók ruzie?

In 2015 stopte Jan Smit, de Zomer Voorbij. Naar verluidt omdat Nick & Simon, die hun faam danken aan dat programma, het te druk hadden. Jan toonde aanvankelijk begrip, want het reizende muziekprogramma was tijdrovend. Toen bleek echter dat Nick & Simon met het programma Nick & Simon, The Dream gingen proberen door te breken in Amerika. Dat viel totaal verkeerd bij Jan. Met zijn voormalige beste kameraadje Kees Tol schijnt het mis te zijn gelopen nadat Jan brak met Kees’ vader Thomas, die als componist verantwoordelijk was voor vele hits van Jan.

Jan is er nooit, ik zie hem alleen met Sinterklaas

Wat vindt Jan Smit van zichzelf?

‘Mensen denken me te kennen, maar ze weten eigenlijk helemaal niks.’

Wat vinden wij van Jan Smit?

In het vissersdorp ziet hij al zijn vriendschappen naar de haaien gaan.

Wat vinden anderen van Jan Smit?

TAMARA TOL Volendamse collega

‘Ik meen het oprecht als ik zeg dat ik van al die ruzies niks meekrijg. Jan zit niet in mijn wereldje. Ik heb geen contact met die groep. Ik zeg “Hallo” en “Hoe is het?” maar voor de rest krijg ik er niks van mee. Ik zag Jan laatst nog met Simon op de foto, dus dan zal het toch wel meevallen? Als Monique heeft gebroken met Aloys Buys is dat misschien ook ergens goed voor. Dan kan ze haar eigen gang gaan. Nee, ik heb nog geen ruzie met Jan en dat zie ik ook niet gebeuren. Ik vind hem een topper van een vent. Moet je kijken hoe ver hij zonder opleiding is gekomen! Hij heeft de echte Volendamse mentaliteit: mouwen opstropen en doorgaan.’

Jan zit niet in mijn wereldje

ANNY SCHILDER Volendamse collega

‘Jan Smit heeft een ontsteking aan het strottenhoofd, waardoor hij voor de rest van dit jaar zijn hele agenda heeft leeg geveegd. Op 1 december zou Jan bij ons in de Jaarbeurs staan, bij de grote afscheidsshow van het duo Jan & Anny dat ik met Jan Keizer vorm. Ik vind het jammer dat hij dat ook heeft gecanceld. Heel jammer.

Maar wat doe je eraan? Die dingen gebeuren. Nee, we hebben geen ruzie. Hij doet het toch niet expres? Iedereen heeft weleens ruzie en iedereen heeft daar z’n eigen verhaal bij. Ik wens hem heel veel sterkte. Het is niet anders.’

CAROLA SMIT Volendamse collega

‘Jan Smit is een bekende van me, maar geen goede vriend. Dan krijg je ook geen ruzie. Ik heb denk ik drie keer met hem opgetreden. Toen hij nog maar tien was, wilden we met BZN een duet opnemen met jong plaatselijk talent.

Jantje werd hiervoor uitgekozen en het nummer Mama werd vervolgens een groot succes. Toen hij tien of vijftien jaar in het vak zat, hebben we Mama nog een keer gezongen in Ahoy. Nee, we zijn geen familie. En met mij heeft hij niet gebroken, gelukkig niet, haha.’

Hij is een ­bekende van me, geen goede vriend

JAN KEIZER Volendamse collega

‘In een dorp als Volendam wordt veel geluld. Het is niet altijd de waarheid die je hoort. Ik ben niet zo bezig met de ruzies van Jan Smit. Kort geleden had ik een dinertje, waar Jan en Simon Keizer gewoon naast elkaar zaten en gezellig aan het kletsen waren. Zo’n vaart loopt die ruzie niet, als je het mij vraagt. Hij kan bij onze afscheidsshow niet optreden, maar daar word ik niet boos om. Ik weet zeker dat hij dat zelf verschrikkelijk vindt.’

Er wordt veel geluld in ­Volendam

PIET VEERMAN Volendamse collega

‘Van die ruzies weet ik niks, ik lees de bladen ook niet. Nee, ik heb geen ruzie met Jan. Ook nooit gehad, waarvoor zou ik? Ik heb namelijk met niemand ruzie. Mocht ik een meningsverschil met hem hebben, dan los je dat toch man-to-man en eye-to-eye met elkaar op? Ik heb a long time ago met hem samengewerkt. Dat was in Duitsland met George Baker en dus Jan Smit. Toen trokken we redelijk veel met elkaar op.

Gewoon gezellig. Maar toen was Jan nog een Jantje.’

SIMON STEIN Volendamse collega

‘Apart dat er zoveel hommeles is. Nee, ik heb geen ruzie met Jan Smit. Ik ken hem als een ambitieuze ondernemer en superharde werker, misschien dat dat in zijn hoofd soms botst met anderen om hem heen. Maar jongens als Simon Keizer, Nick Schilder en Kees Tol staan ook niet bepaald stil. Het zijn allemaal best grote namen, misschien dat iedereen tegenwoordig iets te hard voor zijn mening opkomt? Ik vind het heel apart dat er zoveel bonje is.’