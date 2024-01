Winnaar en verliezer van de dag: Hollandse Nieuwe vs. DENK

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Hollandse Nieuwe

Op de visafslag in Scheveningen is het eerste vaatje haring geveild. De Hollandse Nieuwe bracht 90.000 euro op, dat is fors meer dan vorig jaar. Toen werd 53.000 euro betaald, het jaar ervoor 56.000 euro.

Peter Koelewijn, haringexpert en voorzitter van het keuringspanel, omschrijft de nieuwe haring als "buitengewoon, de beste kwaliteit sinds jaren". Hij looft vooral het vetpercentage, dat nu al schommelt tussen de 21 en 23 procent. De smaak is volgens de keurmeester daardoor "zilt en romig, echt topharing".

Verliezer van de dag: DENK

https://www.youtube.com/watch?v=wpA3bGOzVdY

Vanwege dit ridicule en wanhopige complotfilmpje inderdaad.