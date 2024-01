Filmrecensie: Warcraft: The Beginning

Geweldige vorm wint het van de matige inhoud, en dat is ruim genoeg voor een leuke avond.

Het is makkelijk om Warcraft: The Beginning af te serveren als rotzooi, want zeg nou zelf: op papier heeft de film bijna alles tegen zich. Een gameverfilming waar het vooral draait om knokken tussen Orks en Mensen? Een flinterdun verhaal? Maar één echt bekende acteur?

Wie onbekend is met de Warcraft-gameserie zal dat waarschijnlijk doen, want de film haalt nergens het niveau van een thematisch verwant spektakel als Lord of the Rings. Maar de prestatie van regisseur Duncan Jones met zijn special effects-team alleen al trekt de film ruim aan de kant van een dikke voldoende.

Natuurlijk is het verhaal dun. De Orks – onder leiding van de boosaardige magiër Gul’dan - ontsnappen via een teleportatieportaal hun stervende thuiswereld richting Azeroth, waar de mensen het voor het zeggen hebben. Een oorlog begint, vol intriges aan beide zijden. De invulling staat – vooral aan de menselijke kant – bol van de standaard fantasy stereotypen: de geplaagde held, strijdende tovenaars en zo heel ver voort.

Maar Warcraft levert uiteindelijk prima af waar het voor gemaakt is: een lekker doordenderend spektakel dat de miljoenen fans van de game ruimschoots zal plezieren.

Vincent Hoberg

