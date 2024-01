Winnaar en verliezer van de dag: Cristiano Ronaldo vs. Gregoire M.

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Cristiano Ronaldo

Je kunt zeggen over Cristiano Ronaldo wat je wilt, maar de zelfingenomen Portugees lacht altijd als laatst. Niet alleen op het voetbalveld, ook op een boot tijdens zijn vakantie scoort Ronaldo erop los. Respect voor deze superman, dat mag ook wel eens gezegd worden. Hopelijk staat hij er ook op het EK in Frankrijk, in tegenstelling tot twee jaar geleden op het WK in Brazilië, waar hij onzichtbaar was.

Verliezer van de dag: Gregoire M.

Liefst 15 aanslagen zijn voorkomen met de arrestatie van Gregoire M. afgelopen weekend https://t.co/q0ZuDzvatP pic.twitter.com/2pazJwVrPi — AD.nl (@ADnl) 6 juni 2016

Over het EK in Frankrijk gesproken. Dat toernooi is een enorme aanslag bespaard gebleven. Niet gepland door de Islamitische Staat, maar door de Franse ultranationalist Gregoire M.

De Oekraïense veiligheidsdienst heeft de Fransman dit weekend aangehouden, vandaag werd er meer bekend over zijn motief. Volgens Vasyl Hrytsak, hoofd van de Oekraïnse veiligheidsdienst, zijn met de arrestatie vijftien terroristische aanslagen voorkomen die gepland stonden rondom het EK. De informatie zou de veiligheidsdienst van Franse terrorismeverdachten hebben gekregen die in Oekraïne gevangen zitten. De verdachten zouden aanvallen op een moskee, synagoge, een belastingkantoor en enkele andere locaties gepland hebben.