Geert Wilders is een handlanger van terroristen

Die Geert Wilders begint zo langzamerhand een karikatuur van zichzelf te worden. Het is allemaal zo lachwekkend dat ik aan de verstandelijke vermogens van zijn achterban begin te twijfelen. Ik bedoel: hij kiest uiteindelijk voor zijn retoriek in de wetenschap dat er burgers zijn die hem altijd steunen, door dik en dun, hoe boosaardig en extreem de verbale waanzin ook is. En die keuzes worden, op zijn zachtst gezegd, steeds dubieuzer en gevaarlijker.

Vorige week vonden de Duitse autoriteiten het welletjes. Die lieten een tweet van de PVV-voorman verwijderen waarin hij schreef: ‘They hate and kill us. And nobody protects us. Our leaders betray us. Again. Close our borders. Deislamize our nations! Now! #Manchester.’ Die enge demagoog zat kortom de aanslag te politiseren, nog voor het dodental exact was vastgesteld. Dan ben je dus echt totaal geradicaliseerd.

Wat zeg ik: we hebben hier te maken met een cynische rechtsextremist. Ik heb die woorden weleens eerder voor de PVV gebruikt, en altijd stroomt m’n mailbox dan vol met zelfbenoemde patriotten die me de kanker toewensen.

Maar het is goed als iedereen eens ging benoemen hoe het daadwerkelijk met Geert Wilders en zijn sekte zit. Ik bedoel, iedereen mag in dit land onwelgevallige meningen en ideeën ventileren, ook als ze helemaal nergens op slaan, maar het aanzetten tot haat en de sfeer in een land compleet verzieken, verdient een eloquent antwoord.

Een aantal lezers zal nu tegenwerpen dat de agressieve baardmannen pas extremistisch zijn. Ze hebben volkomen gelijk. Dat ontkent niemand. Iedereen wil terreur op een effectieve manier bestrijden – zonder goedwillende burgers uit te sluiten. Maar de PVV spint garen bij escalatie en ophitsing, daarom draait Wilders volledig door, met name op de momenten dat er in de samenleving veel angst en zorgen over onze nationale veiligheid bestaan.

Een andere tweet die bovenstaande bewering goed illustreert: ‘Rutte, blijf morgen lekker weg bij de herdenking van Manchester in de Tweede Kamer. We hebben niks aan je lege woorden van rouw. Je doet niks om ons te beschermen. Je bent met je open grenzen en zalvende woorden over de islam medeverantwoordelijk voor alle ellende.’

In dit bericht suggereert Wilders min of meer dat premier Mark Rutte een handlanger van de terroristen is, omdat diens asielbeleid te ruimhartig zou zijn. Iedereen met verstand leest zulke teksten met walging, maar een groot deel van de Wilders-fanboys ziet zich gesterkt in de opvatting dat onze premier een grote bedreiging vormt voor gans de natie.

Als we het zo gaan bekijken, is Geert Wilders de enige échte handlanger van terroristen, want hij doet precies waar ze op uit zijn: het land verder verdelen, angst aanwakkeren en zorgen voor politieke ontwrichting. Een beheerst antwoord is niks voor hem.

De PVV-leider hangt liever de cry baby uit. En deze man, die werkelijk alles en iedereen in de Kamer heeft beledigd, inclusief een bonte stoet aan wereldleiders, zit momenteel als een kind te stampvoeten, omdat hij niet mee mag doen aan de formatiegesprekken. Als hij die keuze van andere partijen niet begrijpt, is hij óf intellectueel heel beperkt, of hij speelt een ziek spel met de mensen die blind achter hem aanlopen. Tragisch.