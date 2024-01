Overschatte mensen: Eva Jinek

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Sommige mensen vinden Eva Jinek een mooie vrouw. Sommige mensen hebben dan ook problemen met hun ogen: blindheid, staar, ontstoken hoornvlies. Sommige mensen hebben zo weinig verstand van vrouwelijke schoonheid dat ze zelfs koningin Máxima een stuk vinden, Halina Reijn een lekker dier, en die Turkse dikkerd die soms tafeldame is bij De Wereld Draait Door een spetter. Met z’n allen (Jinek, Máxima, Reijn en Turk) zijn ze onopvallende, vale, oncharismatische, truttige troela’s, van wie ik nog geen erectie zou krijgen, zelfs al likte Máxima aan m’n ballen, spuwde Reijn op m’n eikel, ging Turk op m’n gezicht zitten en stak Jinek haar tong in m’n nochtans erg erogene linkeroor.

Eva Jinek werd geboren in Tulsa, een onbenullige stad in het enorm saaie Oklahoma. Ze had Tsjechische ouders. Voor mijn part had ze Zambiaanse grootouders, wat kan het me in godsnaam schelen. Omdat Amerika een kutland is, wilden de Jineks verhuizen naar een ander kutland. Ze kozen voor Nederland. Daar studeerde Jinek en ze werd journaliste/presentatrice. Zo versloeg ze de Amerikaanse verkiezingen van 2008 en ze liet haar voorkeur voor de Democratische kandidaat Obama blijken door iedere keer een orgasme te krijgen als ze z’n naam uitsprak. Ze presenteerde ook andere nieuwsgerelateerde shows en er lekte een filmpje uit waarop te zien was hoe ze voor het begin van een live-uitzending haar tietjes goed wilde leggen, maar ze kon die piepkleine memmetjes niet meteen vinden in haar beha en riep: ‘Where are my boobies? Where are my boobies?’

Als tv-persoonlijkheid stelde ze niet veel voor en ze besloot dan maar om de belangstelling op te zoeken door een relatie te beginnen met een stokoude gozer, een zekere Bram Moszkowicz, die in beperkte milieus een naam had als een doorsnee advocaatje van twee keer niks. Als ze dan toch een bejaarde kerel wilde, dan had ze godverdomme toch veel beter kunnen kiezen voor Cees Nooteboom, Sjaak Swart of, uiteraard, voor mij. Ten eerste, ik ben niet zo vetzuchtig als Moszkowicz, ten tweede, ik heb veel mooier haar, en ten derde, ik heb veel meer succes. Maar natuurlijk mislukte de relatie met de dorre advocaat, en met wie ze tegenwoordig een relatie heeft, het zal ons aan onze kont roesten.

Tussendoor versloeg Jinek ook het huwelijk van prins William en Kate Middleton en ze kreeg iedere keer een orgasme als ze de naam van prins William uitsprak. En trouwens ook bij de naam van Kate Middleton, wat niet onlogisch is, want dat is tenminste een mokkel met een aura waarvan Jinek alleen maar kan dromen. Jinek heeft ondertussen ook een talkshow gehad die Jinek heette, en daarin interviewde ze kloothommels, flutwijven en andere koekenbakkers op zo’n manier dat je er bijzonder goed de slaap bij kon vatten. Ga weg van het scherm, Jinek.