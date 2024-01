Overschatte mensen: Carice van Houten

De onderschatte schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis. Vandaag: Carice van Houten.

Als acteren een vak was, zou Van Houten het alleszins niet onder de knie hebben. Het enige echte talent dat ze heeft is het kiezen van de verkeerde films om in mee te spelen. Op den duur ging ze zelfs zo ver dat ze de echtgenote van Tom Cruise speelde in de enorm matige prent Valkyrie. Twee of drie keer moest ze Tom Cruise zuinig kussen in die film en ze deed het zo zuinig dat Tom Cruise later in de talkshow van Letterman verklaarde: ‘Ik ben in m’n leven minder zuinig gekust door m’n grootmoeder, m’n grootvader en een travestiet die ik per ongeluk tegen het lijf was gelopen in New Hampshire.’

Van Houten etaleert in haar films drie gezichtsuitdrukkingen: linkerwenkbrauw opgetrokken, rechterwenkbrauw opgetrokken en beide wenkbrauwen in stilstand, maar wel haar wimpers opgetrokken, waarbij haar neus een neerwaartse beweging maakt, die alleen maar merkbaar is voor fanatieke, noem ze gerust geobsedeerde filmfreaks. Nou ja, veel aandacht hoeven we derhalve aan Van Houten als actrice niet te besteden, hoewel we nog in de gauwte kunnen opmerken dat de rol die zij in de film Zwartboek speelde gerust in haar plaats gespeeld had kunnen worden door een zak zemelen.

Maar zij komt niet alleen in de schijnwerpers als would-be-actrice; er zijn immers ook haar optredens als societyfiguur, schrijfster en minnares van bekende mannen. Als societyfiguur valt ze meestal op omdat andere societyfiguren telkens meer aandacht wegkapen dan zij; als schrijfster heeft ze, in samenwerking met Halina Reijn, het overbodigste flutboek opgehoest sinds het geschreven woord werd uitgevonden, en als minnares van bekende mannen onthouden we bij voorkeur alleen de naam van Herman Brusselmans, en ik moet toegeven, echte minnaars zijn we nooit geweest, omdat Carice, net voor we naar bed met elkaar zouden gaan, telefoon kreeg van Tom Cruise, die vroeg of hij voor z’n volgende film haar wenkbrauwen mocht lenen. Carice hing zo lang aan de lijn met Cruise dat ik me na anderhalf uur dan maar weer aankleedde en Hotel de l’Europe verliet, om aan m’n gerief te komen bij een Balkanhoer op de Walletjes. Een mens moet wat.

Enfin, Carice van Houten is zeer geschikt om tussen de plooien van de geschiedenis te vallen, en om daar nooit meer uit opgevist te worden.