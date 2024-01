7 feiten over Beyoncé, die nu haar eigen officiële dag heeft

De gouverneur van Minnesota riep een officiële Beyoncé-dag in het leven vanwege de vele verdiensten van de zangeres. Het houdt maar niet op voor de superster.

7 feiten over Beyoncé

23...

mei is in Minnesota nu officieel Beyoncé Day. Mark Dayton, de gouverneur van de Amerikaanse staat, betoogde dat de impact en het succes van de zangeres zo’n dag rechtvaardigde. ‘Ze heeft vele jonge meisjes en vrouwen beïnvloed met krachtige, positieve boodschappen in haar songs.’

15...

Top 40-hits scoorde Beyoncé als lid van Destiny’s Child, de formatie waartoe ook Michelle Williams en Kelly Rowland behoorden. Haar solo-carrière telt reeds 21 hits.

825.000...

exemplaren van de plaat getiteld Beyoncé verkocht ze binnen drie dagen toen in december 2013 het album onverwacht op iTunes verscheen, destijds een record.

49...

https://www.youtube.com/watch?v=GqagyURtQb0

Super Bowl-finales gingen er voorbij totdat in de vijftigste editie Beyoncé optrad, en hoe! Het mini-concert van Coldplay in de rust van het American Football-spektakel begin dit jaar verbleekte bij de performance van de popdiva samen met Bruno Mars.

20...

...minuten duurde het voordat de kaarten voor haar enige concert in Nederland waren uitverkocht. Op zaterdag 16 juli staat ze met haar Formation World Tour in de Amsterdam Arena.

54.500.000...

...dollar verdiende volgens zakenblad Forbes mevrouw Knowles met haar activiteiten die zich niet alleen op een podium of opnamestudio afspelen. Haar laatste deal behelst een contract met een Britse modeketen waarvoor ze een sportmodelijn (Ivy Park) ontwierp.

926.000...

...exemplaren van haar laatste album Lemonade gingen er alleen al in de VS, al dan niet digitaal, over de toonbank. En dat terwijl de plaat pas eind april het levenslicht zag. Als solo-artiest staat de teller inmiddels wereldwijd op meer dan 100 miljoen verkochte albums.