Ronnie Flex: 'Ik heb geen God of Allah nodig'

Alsof het Drake of Beyonce? zelf betrof, dropte Ronnie Flex (echte naam Ronell Plasschaert, 25) afgelopen week, zonder enige aankondiging, zijn nieuwe album Re?mi. De plaat bevat stoerdoenerij e?n een persoonlijk nummer over het einde van zijn 8 jaar durende relatie met Candice. ‘We zijn letterlijk samen opgegroeid, maar ik heb ook veel gekloot en fouten gemaakt. Verliefd zijn en Ronnie Flex worden, gaat gewoon niet samen.’

Fotografie Carlijn Jacobs

Nu je weer vrijgezel bent, woon je voor het eerst van je leven echt op jezelf.

‘In feite wel ja. Ik was 19 toen ik uit huis vertrok om samen met een vriend ergens te gaan wonen. Daarna deed ik dat in Capelle aan den IJssel met mijn ex-vriendin, en nu ben ik net in Rotterdam komen wonen om het helemaal alleen te doen.

Het is leuk, maar ook erg eenzaam. Het zal wel horen bij het volwassen worden, maar ik moet daar nog steeds aan wennen. Ik hecht gewoon heel veel waarde aan mijn kindertijd en nu moet ik er maar het beste van zien te maken. Gelukkig zijn daar ook de middelen voor.

Hoewel mijn moeder als Surinaamse heel erg de hygie?ne van twee keer douchen per dag en je tong poetsen heeft meegekregen, ben ik zelf superslonzig. Ik heb daarom een schoonmaakster die me helpt. Mijn vuile was gooi ik in vuilniszakken en breng ik voor 50 euro naar de wasserette op de hoek, en als ik geen zin heb om te koken dan bestel ik wat online.’

Hoe zou je je opvoeding het best omschrijven?

‘Als realistisch. Ma is katholiek en pa moslim, maar ze hebben me nooit iets opgedrongen. De conclusie die ik voor mezelf uit die mix heb gehaald, is dat ik vooral geloof in gevoel. Soms voel ik dat in mijn hart als ik iets bereikt heb. Ik ben spiritueel, maar heb verder geen God of Allah nodig om het een naam te geven. Er zit bij mij geen labeltje op. Op mijn 15de besloot ik geen varkensvlees meer te eten; niet omdat dat vanuit een bepaalde overtuiging werd opgelegd, maar je krijgt er sicke puisten van. In de familie probeert eigenlijk alleen mijn oma druk op me uit te oefenen voor Jezus te kiezen en me te laten dopen. En mijn opa vertelde me al heel vroeg dat echte vrienden helemaal niet bestaan.’

